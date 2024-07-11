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Олли Уоткинс стал лишь вторым игроком в истории Астон Виллы, который отмечался на крупных международных турнирах
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Англии смогла вырвать победу против Нидерландов, забив на последней минуте основного времени (2:1). Это позволило "трем львам" во второй раз подряд попасть в финал чемпионата Европы.
Историческим событием стал забитый мяч Олли Уоткинса. Нападающий стал лишь вторым игроком в истории Астон Виллы, который отмечался на крупных международных турнирах. До него это делал Дэвид Платт, который трижды отличился на чемпионате мира 1990 года.
Добавим, что 14 июля в финале Евро-2024 встретятся между собой Испания и Англия.
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