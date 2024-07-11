Матч Нидерланды - Англия был первым полуфиналом в истории Евро, в котором со старта играли четыре игрока в возрасте не более 21 года

Подопечные Кумана и Саутгейта смогли продемонстрировать интересный поединок за выход в финал континентального турнира, где сильнее оказались "три льва" (1:2). Англичане второй раз подряд примут участие в решающем матче этих соревнований.

Кроме того, по информации Opta Analyst, поединок Нидерланды - Англия был первым полуфиналом в истории Евро, в котором со старта играли четыре игрока в возрасте не более 21 года: это были Барт Вербрюгген, Хави Симонс, Кобби Мейну и Джуд Беллингем. Также атакующий полузащитник "оранжевых" сумел отличиться в ворота Пикфорда и он стал самым молодым футболистом (21 год и 80 дней), который забил гол за сборную Нидерландов на стадии плей-офф крупного турнира.

Добавим, что впервые в истории чемпионата Европы в финале встретятся Испания и Англия.