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Матч Нидерланды - Англия был первым полуфиналом в истории Евро, в котором со старта играли четыре игрока в возрасте не более 21 года
Один из них отметился голом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Кумана и Саутгейта смогли продемонстрировать интересный поединок за выход в финал континентального турнира, где сильнее оказались "три льва" (1:2). Англичане второй раз подряд примут участие в решающем матче этих соревнований.
Кроме того, по информации Opta Analyst, поединок Нидерланды - Англия был первым полуфиналом в истории Евро, в котором со старта играли четыре игрока в возрасте не более 21 года: это были Барт Вербрюгген, Хави Симонс, Кобби Мейну и Джуд Беллингем. Также атакующий полузащитник "оранжевых" сумел отличиться в ворота Пикфорда и он стал самым молодым футболистом (21 год и 80 дней), который забил гол за сборную Нидерландов на стадии плей-офф крупного турнира.
Добавим, что впервые в истории чемпионата Европы в финале встретятся Испания и Англия.
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