Ван Дейк - после спорного пенальти: Судья быстро ушел с поля после игры. Даже не успел пожать ему руку

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал вылет с чемпионата Европы-2024 после поражения от Англии со счётом 1:2.

"Я не знаю, что сказать. Не знаю, стоит ли мне что-то говорить об этом.

Судья довольно быстро ушел после игры. Я даже не успел пожать ему руку. Думаю, это говорит само за себя.

Но послушайте, что есть, то есть. Матч окончен. Мы проиграли. Это очень тяжело принять. В некоторые моменты было очевидно, что все должно было пойти по нашему сценарию, но этого не произошло. Это всегда тяжело", - сказал Ван Дейк в интервью BeinSports.