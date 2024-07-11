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Ван Дейк - после спорного пенальти: Судья быстро ушел с поля после игры. Даже не успел пожать ему руку
Негодование капитана
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал вылет с чемпионата Европы-2024 после поражения от Англии со счётом 1:2.
"Я не знаю, что сказать. Не знаю, стоит ли мне что-то говорить об этом.
Судья довольно быстро ушел после игры. Я даже не успел пожать ему руку. Думаю, это говорит само за себя.
Но послушайте, что есть, то есть. Матч окончен. Мы проиграли. Это очень тяжело принять. В некоторые моменты было очевидно, что все должно было пойти по нашему сценарию, но этого не произошло. Это всегда тяжело", - сказал Ван Дейк в интервью BeinSports.
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