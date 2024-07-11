Гарри Кейн стал самым результативным игроком плей-офф в истории чемпионата Европы

Сборная Англии сумела во второй раз подряд выйти в финал континентального первенства, переиграв Нидерланды со счетом 2:1. Одним из творцов вчерашнего камбэка был капитан "трех львов" Гарри Кейн, который заработал пенальти, сам же его реализовав в первом тайме.

Для англичанина это был его шестым голом в матчах плей-офф чемпионата Европы, что больше, чем у любого другого игрока в истории соревнований на этой стадии. Кроме того, Гарри Кейн в девятый раз отличился на стадии плей-офф крупных турниров (чемпионат мира/Евро) и это самый большой показатель среди европейских футболистов.

Стоит отметить, что капитан сборной Англии с тремя голами на Евро-2024 догнал в списке лучших бомбардиров турнира Микаутадзе, Гакпо, Мусиалу, Ольмо и Шранца, которые имеют в своем активе такое же количество забитых мячей.