Куман - о столкновении Дюмфриса и Кейна: Это не пенальти. Футбол разрушается из-за подобных решений ВАР

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал решение главного арбитра матча с Англией (1:2) Феликса Цвайера назначить пенальти после столкновения Дензела Дюмфриса и Гарри Кейна в штрафной площади "оранжевых".

"Это не пенальти. Единственным намерением Дюмфриса было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносил удар, и их ноги столкнулись.

Футбол разрушается из-за подобных решений ВАР. В Англии такой пенальти не был бы назначен.

Что нужно было делать защитнику? Думаю, что судья часто свистел из-за множества глупостей, но мы проигрывали не из-за этого", - приводит слова Кумана ESPN.