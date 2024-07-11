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Куман - о столкновении Дюмфриса и Кейна: Это не пенальти. Футбол разрушается из-за подобных решений ВАР
Мнение специалиста касательно спорного эпизода
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал решение главного арбитра матча с Англией (1:2) Феликса Цвайера назначить пенальти после столкновения Дензела Дюмфриса и Гарри Кейна в штрафной площади "оранжевых".
"Это не пенальти. Единственным намерением Дюмфриса было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносил удар, и их ноги столкнулись.
Футбол разрушается из-за подобных решений ВАР. В Англии такой пенальти не был бы назначен.
Что нужно было делать защитнику? Думаю, что судья часто свистел из-за множества глупостей, но мы проигрывали не из-за этого", - приводит слова Кумана ESPN.
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