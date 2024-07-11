Дюмфрис о фоле на Кейне в собственной штрафной: Это не очень умно с моей стороны, но ты делаешь все, чтобы мяч не попал в ворота

Вчера Нидерланды уступили в полуфинале англичанам со счетом 1:2. Несмотря на то, что "оранжевые" первыми открыли счет во встрече, их это не спасло от поражения. Одним из антигероев этого матча был Дензел Дюмфрис, который сфолил в собственной штрафной Гарри Кейна. Главный арбитр матча Феликс Цвайер после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Нидерландов, который и реализовал капитан англичан. После поединка Дюмфриса спросили о том, правильно ли работает система VAR.

"По большей части да, но эти ситуации сложные. Это не очень умно с моей стороны, но ты делаешь все, чтобы мяч не попал в ворота. Мы касаемся друг друга, но мне трудно сказать сейчас. Решение было принято, и я должен принять его и двигаться дальше. Они [наши болельщики] были удивительными от первой до последней игры. Мы чувствовали себя единым целым со страной и болельщиками, и это было удивительно. Мы хотели дать им больше, но должны смириться с этим. Сейчас это трудно принять, но мы боролись друг за друга. Мы сделали все, что могли, и это то, что мы можем взять с собой на следующие турниры", - цитирует Дензела Дюмфриса BBC.

Добавим, что финальный матч на Евро-2024 между Испанией и Англией состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.