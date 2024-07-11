ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олли Уоткинс: Забивать за Англию - это потрясающе, но я не думал, что сделаю это на таком турнире, как этот
К желанному трофею осталось сделать лишь один шаг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28-летний Олли Уоткинс стал джокером для Саутгейта в матче против Нидерландов. Нападающий англичан вышел на замену в конце поединка и своим точным ударом в дальний нижний угол ворот соперника принес своей команде победу. После матча Уоткинс сказал, что был уверен в том, что сделает что-то важное для своей сборной, выйдя со скамейки запасных.
"Я не мечтал об этом, если честно! Забивать за Англию - это потрясающе, но я не думал, что сделаю это на таком турнире, как этот. Когда я был на скамейке запасных, я сказал [запасному вратарю] Дину Хендерсону: "Я могу изменить ситуацию сегодня и должен выйти на поле". Я воспользовался своим шансом, забил гол, и теперь мы в финале - одна последняя игра", - цитирует Уоткинса ВВС.
Отметим, что для форварда "Астон Виллы" это был четвертый гол в 14 матчах за сборную Англии.
Популярное сейчас
- Три льва снова в финале. Нидерланды – Англия 1:2. Обзор матча и видео голов
- ЛЧ. Ордабасы с Бесединым и еще двумя украинцами в составе не забил, как и украинизированный Пюник, команда Демченко проиграла
- Лебеф: Мудрик больше не представляет никакой ценности — он безнадежен
- И смех, и грех. Автогол в матче Нидерланды - Турция стал юбилейным на Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО