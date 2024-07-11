Олли Уоткинс: Забивать за Англию - это потрясающе, но я не думал, что сделаю это на таком турнире, как этот

28-летний Олли Уоткинс стал джокером для Саутгейта в матче против Нидерландов. Нападающий англичан вышел на замену в конце поединка и своим точным ударом в дальний нижний угол ворот соперника принес своей команде победу. После матча Уоткинс сказал, что был уверен в том, что сделает что-то важное для своей сборной, выйдя со скамейки запасных.

"Я не мечтал об этом, если честно! Забивать за Англию - это потрясающе, но я не думал, что сделаю это на таком турнире, как этот. Когда я был на скамейке запасных, я сказал [запасному вратарю] Дину Хендерсону: "Я могу изменить ситуацию сегодня и должен выйти на поле". Я воспользовался своим шансом, забил гол, и теперь мы в финале - одна последняя игра", - цитирует Уоткинса ВВС.

Отметим, что для форварда "Астон Виллы" это был четвертый гол в 14 матчах за сборную Англии.