Саутгейт: Англия сыграет в финале Евро с лучшей командой турнира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о будущем противостоянии с Испанией в финале чемпионата Европы-2024.

Напомним, вчера англичане в полуфинале минимально переиграли Нидерланды со счетом 2:1.

"Шанс войти в историю? Вот за этим мы сюда и приехали.

Это будет невероятно сложная игра. Мы сыграем с лучшей командой на турнире на данный момент. Но мы все ещё здесь благодаря высокому боевому духу и действительно хорошей игре", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.