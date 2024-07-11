Экс-игрок Реала Ван дер Варт: Какая же Англия дерьмовая команда

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился эмоциями после поражения нидерландцев от Англии в полуфинале Евро-2024 со счетом 1:2.

"Эти англичане меня взбесили. Какая же это дерьмовая команда. На самом деле они ничего не хотели делать на поле. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, смогли создать голевой момент.

Может быть, я немного эмоционален, но могло быть гораздо больше. Как по мне, это действительно невероятно видеть такую ​​паршивую команду во втором тайме полуфинала.

Они хорошо играли только в течение в первых тридцати минут", - сказал Ван дер Варт интервью NOS.