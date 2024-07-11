Кто из футболистов после Евро-2024 станет целью топ-клубов. Среди них есть и украинец

На больших турнирах внимание болельщиков приковано обычно к звездам европейских чемпионатов. А вот скауты клубов высматривают тех футболистов, которые выступают в менее громких командах, однако на турнире среди именитых игроков им удается провести несколько ярких матчей и показать всю мощь своих возможностей. Европейский турнир - это не только амбиции звезд, а и возможность таких, например, как Николай Шапаренко или Ферди Кадиоглу получить хороший контракт с топ-клубом.

Деннис Ман (Румыния)

Мало кто был уверен, что Румыния сможет выйти из группы. Однако сборная удивила, прорвавшись в плей-офф с первого места. Все игроки этой команды заслуживают внимания, но Деннис Ман немного больше.

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Футболист приехал на Евро-2024 из "Пармы", которая по итогам сезона 2023/2024 вернулась в Серию А. Ман был одним из ключевых игроков команды, благодаря которому такой взлет состоялся. Но отличный удар обеими ногами, эффективные проходы с мячом, 11 голов и шесть ассистов в 32 матчах Серии Б - это не уровень европейского турнира. Конечно, были сомнения, сможет ли Деннис, имея за плечами опыт выступлений только в румынском чемпионате и Серии Б (Италия) не растеряться и показать, на что способен в матчах против топ-футболистов Европы. Ман смог. Два ассиста в матче с Украиной. Голкипера Бельгии напряг и заставил совершить три сейва. Ман стал одним из лучших в своей сборной по созданию голевых моментов.

С "Пармой" у Денниса контракт до лета 2025 года. Есть вероятность, что румын в ближайшее время попадет в шорт-лист нескольких топ-клубов, а "Парма" согласиться продать игрока. Например, "Боруссия" уже давно следит за Деннисом.

Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания)

28-летний датчанин в сезоне 2023/2024 занял место резервиста в "Тоттенхэме". Но это никак не повлияло на его игру на Евро-2024. Хейбьерг все четыре матча выходил в стартовом составе. Был одним из самых активных игроков сборной в организации атакующих действий. Успевал отработать в защите. Матч с Англией стал одним из самых ярких для Хейбьерга. Его мощные дальние удары регулярно угрожали Пикфорду. В итоге Пьер-Эмиль заслуженно стал лучшим игроком этого матча.

Скорее всего Хейбьерг получит несколько предложений от топ-клубов и попрощается с местом запасного в "Тоттенхэме".

Мишель Эбишер (Швейцария)





Команда Мурата Якина не проиграла четыре матча на полях Германии (три - групповой этап и матч 1/8 с Италией). Однозначно, во многом есть заслуга Эбишера. Полузащитник "Болоньи" показал отличные способности чтения игры, благодаря чему его передачи выводили партнеров на классные позиции для ударов по воротам соперников. Смещения Эбишера в центр постоянно ставили в тупик Кьезу и Кристанте. На счету Эбишера один гол и два ассиста. Нынешний чемпионат Европы - лучший международный турнир Эбишера за всю его карьеру в сборной.

Ферди Кадиоглу (Турция)

24-летний защитник "Фенербахче" родился в Арнеме, в семье нидерландки и турка. Выступал за молодежные команды Нидерландов. В 19 лет талантливого защитника купил "Фенербахче". К 23 годам футболист решил отдать свое сердце сборной Турции. Евро-2024 - первый международный турнир для Ферди в составе сборной Турции. И он его, однозначно, не провалил. Один из лучших игроков команды Винченцо Монтеллы практически без ошибок выполнял свою роль защитника плюс грамотно разгонял атаки. Кадиоглу завершил выступление на Евро-2024 с впечатляющей статистикой - 87% успешных передач; 85% выигранных единоборств; 2,8 ключевых передач (в среднем за 90 минут).

В матчах группового этапа Кадиоглу занял третье место по количеству созданных голевых моментов (10), уступив лишь Кристиану Эриксену (13) и Кевину де Брюйне (11).

Весной 2024 года Ферди интересовался "Арсенал". Скорее всего 24-летний футболист после Евро-2024 получит ни одно предложение от топ-клубов Европы.

Риккардо Калафьори (Италия)

22-летний Калафьори впервые вышел в составе главной команды Италии на Евро-2024. И мгновенно дал понять - он один из лучших. Надежный защитник имеет 92,6 % успешных передач; 78 % - выигранных верховых единоборств (в среднем за 90 минут). Его ассист на Дзакканьи спас сборную Италии от проигрыша Хорватии.

И даже автогол в матче с Испанией никак не уменьшает достижения Риккардо на турнире.

Во время сезона 2023/2024 Тиаго Мотта часто повторял, что "если на поле нет Рикки, команда значительно теряет в качестве, гораздо больше пропускает". Быть может Италия и проиграла Швейцарии из-за отсутствия Калафьори (перебор желтых карточек).

Наверняка, футболиста, который может выполнять роль защитника, плеймейкера и ассистента захочет подписать не только "Арсенал".

Никола Миленкович (Сербия)

26-летний сербский защитник "Фиорентины" оставил о себе приятные впечатления. Футболист с ростом 196 см - стена своей команды. Никола без проблем выигрывал практически все верховые дуэли. Также Миленкович работал очень эффективно в отборе и распасовке. Точность передач (93%) Миленковича занесла его в список лучших центрбеков группового этапа Евро-2024. С "Фиорентиной" у футболиста контракт до 2027 года. Не факт, что за ним не придут клубы более высокого полета.

Николай Шапаренко (Украина)

Несмотря на провальное выступление сборной Украины, есть все-таки и что-то позитивное в этой истории. Если не вспоминать матч с Румынией, то можно смело сказать - Николай Шапаренко по-хорошему удивил. Полузащитник грамотно занимал позиции, открывался и отдавал передачи. В матче со Словакией гол Шапаренко стал настоящим глотком воздуха для команды Реброва, а плюс невероятный ассист на Яремчука позволил сборной Украины не выиграть матч. Да и в чемпионате Украины у Шапаренко все хорошо. Ни один раз в нынешнем сезоне Николай заслуженно становился лучшим игроком матча.

Лучший игрок матча Словакия - Украина влетел в шорт-листы некоторых топ-клубов Европы.

Кристоф Баумгартнер (Австрия)

Никто не ожидал, что сборная Австрии оставит позади себя в группе всех (Нидерланды, Польша, Франция) и выйдет с первого места в плей-офф. Один из героев сборной Австрии - Баумгартнер, который записал на свой счет гол и ассист. Полузащитник постоянно создавал опасные моменты. По количеству точных передач в штрафную соперников Баумгартнер - один из лучших в сборной Австрии и на Евро-2024. Важно, что и в защите Кристоф успевал грамотно действовать, особенно когда была необходимость замедлить скорость игры и перевести дух его команде. Лучший игрок матча Польша - Австрия, наверняка, получит заманчивые предложения от топ-клубов Европы.

Фото - Getty Images / Global Images Ukraine