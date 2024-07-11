ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобби Мейну о выходе в финал Евро: Я чувствую, что единственный путь - это идти только вверх, и пришло время вписать свои имена в историю
Полузащитник великолепно провел вчерашний матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии второй раз подряд сыграет в финале чемпионата Европы. Подопечные Гарета Саутгейта оказалась сильнее в поединке 1/2 финала против Нидерландов (2:1). Полузащитник "трех львов" Кобби Мейну после игры не скрывал своей радости от такого результата.
"Это неописуемое ощущение. Мы все в восторге, потому что прошли такой долгий путь, чтобы добраться сюда. Такое ощущение, что мы опирались на все наши выступления, которые вели до этого момента. Я чувствую, что единственный путь - это только вверх, и пришло время вписать свои имена в историю. Я чувствую, что в первом тайме у всей команды было ощущение, что все идет как по маслу. Все были на мяче, и мы чувствовали, что держали игру под контролем в середине парка, а во втором тайме нам пришлось доигрывать до конца. Они [сборная Испании] хорошая команда, и они победили несколько великих команд, но мы будем готовы к этому", - цитирует английского полузащитника ВВС.
Добавим, что финал между Испанией и Англией состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
Популярное сейчас
- Бурбас: Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. За ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии
- Нидерланды проиграли пятый полуфинал ЧЕ. В единственном победном матче на этой стадии отмечался Куман
- Три льва снова в финале. Нидерланды – Англия 1:2. Обзор матча и видео голов
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО