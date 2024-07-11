Игра в камбэк, или Футбол до перерыва. Акценты зрителя на полуфиналах Евро

Оба сценария предшественников Финала словно были написаны одним автором. Не самым талантливым. И там, и там до 10-й минуты счет открывал тот, кто в итоге вынужден был уступить дорогу. И в обоих случаях в первом тайме захватывало дух от игры, но после перерыва соперники беспокоили друг друга строго по одному разу.

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К некоторому удивлению, более богатым на события стал второй полуфинал с участием Нидерландов и Англии. Впрочем, всего-то на парочку моментов первого тайма. А в целом пресность второй половины игры нивелировала остроту первой, и потому на выходе говорить о настоящей зрелищности не приходится ни там, ни там.

И ведь не скажешь, что испанцы играли на удержание победного счета, а голландцы тянули резину в надежде на овертайм. Скорее первым не доставало ресурса, чтобы развить свой успех, а вторых изрядно ослабила в атаке потеря Депая на 35-й минуте. Но факт остается фактом: те, от кого мы ждали футбола, к перерыву “сдулись”.

Единственный шанс французов уйти от поражения Симон “съел” еще на 53-й минуте. Далее матч, пожалуй что, доигрывался. А вот англичане таки-выгрызли свою путевку в финал в компенсированное время, когда Уоткинс использовал столь же уникальную возможность в этом тайме.

Чтобы добиться камбэка, Англии понадобилось более трех четвертей времени поединка. Испания же оформила его в течение двенадцати минут - примерно полчетверти. И это, наверное, единственная существенная деталь, при помощи которой не щедрый на фантазию автор разнообразил полуфинальные сюжеты.

Я бы сказал, что испанцы вне всяческих сомнений “наиграли” на свою победу в один мяч. Тут в самую пору пришелся бы счет 1:0. А вот преимущество англичан было не столь очевидным, они были ближе к победе и только. В какой-то степени решающий гол выглядел “лишним”. Если говорить о логике соотношения голевых моментов.

Пенальти имени Кейна? Вы хотите поговорить об этом? Болел за голландцев и поначалу отловился на обманчивый повтор, но, положа руку на сердце, повод был. Поэтому даже не беспокоил лишний раз коллегу Юстаса.

Фортуна не стала судьбоносно вмешиваться в полуфинальные разборки. Все, что заслуживает внимания при ее непосредственном участии - это трехминутка ближе к перерыву, когда Фоуден, пробив в стойку голландских ворот, ответил на перекладину от Дюмфриса. Ну попугали друг друга, и будет…

Кстати, именно Фоуден стал самой яркой фигурой второго полуфинала, трижды всерьез угрожая воротам Вербрюггена в течение какой-то четверти часа. Но главной личностью в масштабе обоих матчей следует признать Ямаля.

Мы с именем этим “вставали” на 5-й минуте и “ложились” на 81-й. И вообще, от него исходила вся реальная опасность для Франции, за исключением победного гола Ольмо. А как свой гол исполнил? Еще раз, пацану 16 лет. Начало новой эры?

В общем полуфиналы произвели на меня какое-то смешанное впечатление. Вроде как и голов достаточно, и не скажешь, что скучно. Правда, во вторник можно было выключать телевизор после половины матча, а в среду - тоже, но затем включить его вновь перед финальным свистком. Вот такой я капризный и требовательный зритель.

Итак, они все-таки сойдутся - стихи и проза современного европейского футбола. Справедливости ради, по совокупности Англия в ½ финала была наиболее смотрибельной. Так же, как Франция - наименее. Но, вы меня извините, я это Евро смотреть как-то не вчера начал. И восемь с половиной часов тягать Муму…

Вот если бы для нас все начиналось полуфиналами - без этой “истории болезни”, тогда другое дело. К слову, свой первый чемпионат Европы в жизни, сорок лет назад, мне пришлось наблюдать именно в таком усеченном формате - начиная с полуфиналов: больше у нас тогда не показывали. Но тот чемпион забил больше всех в истории.

Все элементарно. Хочется настоящего чемпиона - лучшей и сильнейшей в Европе команды. Может ли считаться таковой команда, которая выиграет семь раз подряд из семи возможных, и повторит или побьет тот самый рекорд результативности “мушкетеров” Мишеля Идальго? Несомненно.

А команда, которая доползла до полуфинала, решив напоследок чуток пофеерить (ах, этот предусмотрительный стратег Саутгейт!)? Шобы да, так не очень. Нет, ну если мы тут соревнуемся сугубо в искусстве брать титулы, тогда вопросов нет. Но я, грешным делом, думал: речь о том, кто лучше играет в футбол. Не сию минуту, а в принципе.

И уж вы меня простите за фигуру речи, но далеко плевать - будет ли это наконец-то долгожданный триумф родоначальников футбола. Коли они в тот футбол играют по большим праздникам. И причины этого зрителя волновать не должны - ему игру вынь да положь! И никак не чайной ложкой.

А вот рекордное чемпионство континента, подкрепленное яркой игрой и рекордным же результатом - это было бы красиво. Потому что пора быть в футболе красивой такой. И потому что мы говорим о команде, на которую будут равняться.

Очень хотелось бы верить, что после финала мы будем слагать оды не силе воли плюс характеру, а мастерству Игры. Блажен, кто верует.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine