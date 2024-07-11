Вратарь сборной Нидерландов: Чувствую себя немного опустошённым. Мечта разбилась

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген высказался о вылете своей команды с чемпионата Европы-2024 после поражения в 1/2 финала от Англии (1:2).

"Сейчас довольно сложно описать свои эмоции. Я просто чувствую себя немного опустошенным. Мечта разбилась. Я разочарован.

Я пока не знаю что мы могли бы сделать по-другому. Я ничего не увидел в ответ. В конце мы немного больше защищались, чем атаковали, но они не представляли особой угрозы воротам. Не думал, что мы пропустим, но, к сожалению, мы это сделали.

Пенальти Кейна? Мы хорошо подготовились. Мы знали, что он собирается сделать. Он пробил именно так, как и ожидалось. Я был близок к сейву, но это был очень хороший удар, так что вся заслуга в этом Кейна", - цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.