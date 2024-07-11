ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хамес Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки
Один из главных претендентов на роль MVP турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Колумбии минимально переиграла Уругвай (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки-2024. Ассист на свой счёт записал Хамес Родригес, исполнив результативный навес с углового на Жефферсона Лерму.
Для 32-летнего полузащитника эта голевая передача стала шестой на текущем розыгрыше турнире - это лучший показатель в истории соревнований.
Ранее рекорд по количеству результативных пасов принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который отличился 5 ассистами на Кубке Америки-2021.
15 июля Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки. Начало встречи - в 3:00 по киевскому времени.
OFICIAL. Récord absoluto en Copas América. James Rodríguez es el máximo asistidor histórico en una misma edición del torneo, superando a Messi en 2021. 6 asistencias en 5 partidos.— Juez Central (@Juezcentral) July 11, 2024
La pelota siempre a James David. pic.twitter.com/C9yw2erOH3
Популярное сейчас
- Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
- В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
- Три льва снова в финале. Нидерланды – Англия 1:2. Обзор матча и видео голов
- Сформированы все пары полуфиналов Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО