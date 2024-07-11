Хамес Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки

Сборная Колумбии минимально переиграла Уругвай (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки-2024. Ассист на свой счёт записал Хамес Родригес, исполнив результативный навес с углового на Жефферсона Лерму.

Для 32-летнего полузащитника эта голевая передача стала шестой на текущем розыгрыше турнире - это лучший показатель в истории соревнований.

Ранее рекорд по количеству результативных пасов принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который отличился 5 ассистами на Кубке Америки-2021.

15 июля Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки. Начало встречи - в 3:00 по киевскому времени.