Луис де ла Фуэнте об Англии: Нам придется столкнуться с сильной командой, которая имеет опыт выступлений на таком уровне

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024, победив французов 9 июля со счетом 2:1. Главный тренер "Фурии Роха" Луис де ла Фуэнте вчера смотрел поединок между Англией и Нидерландами и поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "тремя львами".

"Мы смотрели матч, и Нидерланды, и Англия были двумя сложными соперниками, мы завершим афишу, пройдя через все великие команды, иначе и быть не могло, две лучшие выходят в финал. Первый тайм мы вместе с футболистами ужинали, а потом были более собраны, сидели в офисе, разбирали футбольные аспекты, а сейчас начинается наш рабочий день, мы должны смотреть больше матчей Англии и анализировать больше деталей. В начале турнира они были в той группе претендентов на то, чтобы быть на этом месте, чтобы бороться за победу. Теперь нам придется столкнуться с сильной командой, которая имеет опыт выступлений на таком уровне как в сборной, так и в клубах. Это будет тяжелый и напряженный матч", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Marca.

Добавим, что финальный матч между этими сборными состоится 14 июля в 22:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.