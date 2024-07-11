Франсуа Летексье будет судить финальный матч Евро-2024

Комитет арбитров УЕФА объявил, что француз Франсуа Летексье рассудит финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией. 35-летний рефери за свою карьеру провел уже 65 официальных игр от УЕФА. На нынешнем Евро он судил три поединка: матч 1/8 финала Испания-Грузия и два поединка группового этапа Дания-Сербия и Хорватия-Албания.

Ассистентами Франсуа Летексье на бровках поля станут его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни, поляк Шимон Марциняк будет четвертым судьей. В качестве главного видеоассистента на системе ѴАR назначен француз Жерома Брисара, которому будет помогать его соотечественник Вилли Делажо при поддержке итальянца Массимилиано Иррати.

Добавим, что поединок между Испанией и Англией состоится 14 июля в 22:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.