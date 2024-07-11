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Франсуа Летексье будет судить финальный матч Евро-2024
Об этом говорится на официальном сайте УЕФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет арбитров УЕФА объявил, что француз Франсуа Летексье рассудит финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией. 35-летний рефери за свою карьеру провел уже 65 официальных игр от УЕФА. На нынешнем Евро он судил три поединка: матч 1/8 финала Испания-Грузия и два поединка группового этапа Дания-Сербия и Хорватия-Албания.
Ассистентами Франсуа Летексье на бровках поля станут его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни, поляк Шимон Марциняк будет четвертым судьей. В качестве главного видеоассистента на системе ѴАR назначен француз Жерома Брисара, которому будет помогать его соотечественник Вилли Делажо при поддержке итальянца Массимилиано Иррати.
Добавим, что поединок между Испанией и Англией состоится 14 июля в 22:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине.
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