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Гризманн - о своем выступлении на Евро: Чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на лавке
Примеру Жиру не последует
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал свое выступление на Евро-2024 и ответил на вопрос о своем будущем.
"Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных.
Я старался выложиться по полной, подстраиваясь под изменение позиции и тактики. Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Другие не сыграли ни одной минуты, так что жаловаться не собираюсь.
У меня все ещё есть желание выступать за сборную", - сказал Гризманн в интервью Get French Football News.
Напомним, что Франция остановилась на стадии полуфинала Евро, уступив Испании со счетом 1:2.
Гризманн не отличился ни одним результативным действием за 6 матчей на турнире.
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