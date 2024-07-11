Гризманн - о своем выступлении на Евро: Чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на лавке

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал свое выступление на Евро-2024 и ответил на вопрос о своем будущем.

"Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных.

Я старался выложиться по полной, подстраиваясь под изменение позиции и тактики. Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Другие не сыграли ни одной минуты, так что жаловаться не собираюсь.

У меня все ещё есть желание выступать за сборную", - сказал Гризманн в интервью Get French Football News.