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Уго Санчес об игре испанцев на Евро: Я знал, что они пройдут далеко, но я не ожидал такого уровня футбола
Мексиканец также встал на защиту капитана сборной Альваро Мораты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испания едва ли не единственная команда на Евро-2024, которая демонстрирует не только необходимый результат, но и хорошую игру, чем не могут похвастаться их будущие соперники по финалу англичане. Бывший форвард мадридского "Реала" Уго Санчес в интервью Marca подчеркнул, что он был приятно удивлен выступлениями "Фурии Роха" на этом континентальном турнире и одновременно встал на защиту капитана сборной Альваро Мораты, которого критикуют местные фаны и пресса.
"Трудно быть центральным нападающим в Испании. Это признак гордости, и я рад, что Мората выпускает наружу все свои эмоции и чувства. В Мексике я чувствовал недостаток признания того, что я делаю. Надеюсь, что там появится чувствительность, чтобы оценить великий талант, которым является Мората. На самом деле я должен быть очень честным в отношении этой Испании, я не ожидал такого блестящего выступления, я знал, что они пройдут далеко, но я не ожидал такого уровня футбола, я надеюсь, что они станут чемпионами этого Евро", - заявил Уго Санчес.
Добавим, что Испания и Англия впервые в истории сыграют между собой в финале континентального турнира.
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