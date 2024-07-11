Уго Санчес об игре испанцев на Евро: Я знал, что они пройдут далеко, но я не ожидал такого уровня футбола

Сборная Испания едва ли не единственная команда на Евро-2024, которая демонстрирует не только необходимый результат, но и хорошую игру, чем не могут похвастаться их будущие соперники по финалу англичане. Бывший форвард мадридского "Реала" Уго Санчес в интервью Marca подчеркнул, что он был приятно удивлен выступлениями "Фурии Роха" на этом континентальном турнире и одновременно встал на защиту капитана сборной Альваро Мораты, которого критикуют местные фаны и пресса.

"Трудно быть центральным нападающим в Испании. Это признак гордости, и я рад, что Мората выпускает наружу все свои эмоции и чувства. В Мексике я чувствовал недостаток признания того, что я делаю. Надеюсь, что там появится чувствительность, чтобы оценить великий талант, которым является Мората. На самом деле я должен быть очень честным в отношении этой Испании, я не ожидал такого блестящего выступления, я знал, что они пройдут далеко, но я не ожидал такого уровня футбола, я надеюсь, что они станут чемпионами этого Евро", - заявил Уго Санчес.

Добавим, что Испания и Англия впервые в истории сыграют между собой в финале континентального турнира.