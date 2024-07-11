"Это будет лето для размышлений". Ван Дейк обеспокоил болельщиков своим заявлением

Защитник сборной Нидерландов и "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк хочет подумать о своем будущем.

"Это будет лето для размышлений. Я тщательно подумаю, чего я хочу на клубном и национальном уровнях. А затем мы вернемся к работе. Сейчас мне нужно восстановиться.

Это был очень длинный сезон, в который я вложил много эмоциональной энергии, что в моем случае нормально. Это не отменяет того факта, что было очень тяжело", - сказал Вирджил.