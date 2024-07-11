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"Это будет лето для размышлений". Ван Дейк обеспокоил болельщиков своим заявлением
Игрок высказался относительно своего будущего
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Нидерландов и "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк хочет подумать о своем будущем.
"Это будет лето для размышлений. Я тщательно подумаю, чего я хочу на клубном и национальном уровнях. А затем мы вернемся к работе. Сейчас мне нужно восстановиться.
Это был очень длинный сезон, в который я вложил много эмоциональной энергии, что в моем случае нормально. Это не отменяет того факта, что было очень тяжело", - сказал Вирджил.
Напомним, что вчера, 10 июля, сборная Нидерландов проиграла Англии в матче полуфинала Евро-2024.
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