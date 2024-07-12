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Испания vs Англия: сбитая корона, цензура из-за Фолклендов и промах не того Надаля

ЕВРО-2024
Обновлено

Пять матчей, ставших классикой

Испания vs Англия: сбитая корона, цензура из-за Фолклендов и промах не того Надаля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

49 слов

Товарищеский матч
15.05.1929. Мадрид. "Эстадио Метрополитано"

Испания - Англия — 4:3

Легенда гласит, что Рикардо Самора, чье имя носит трофей лучшему вратарю сезона Ла Лиги, перед игрой выпивал стопку коньяка и выкуривал сигару.

Так ли это? Доподлинно известно разве, что он был заядлым курильщиком.

И еще это Самора был героем вечера, когда Англию впервые в истории победила сборная с "континента".

До этого от самого основания футбола "Три льва" побеждали всегда, хотя некоторый спад после Первой мировой и намечался. Так, Францию в 28-м банально засудил арбитр, свистевший в одну сторону.

Чтобы такого не произошло в Мадриде, на матч пригласили Джона Лангенуса — лучшего арбитра эпохи.

Конечно, Англия не боялась. Более того — корреспондента в Испанию отправила только The Times. Остальные решили, что не стоит.

Тем временем Испания наоборот готовилась к игре всей страной. На 35-тысячный "Метрополитано" набилось 46 тысяч фанов, а матч впервые в истории транслировали в прямом эфире по радио.

За тренировки в "Фурии" отвечал англичанин Фред Пентланд по прозвищу Эль Бомбин за его стиль — даже в +30 джентльмен носил смокинг, галстук и цилиндр. И да, он был велик — это Пентланд научил футболу Сантандер, Овьедо, Бильбао и Мадрид; он привил Испании игру низом — без глупых забросов "куда-то туда".

А что Англия? Она оказалась неготовой! Начала с двух голов после навесов, но на них ответили лидеры "Реала" Гаспар Рубио и Хайме Ласкано. Тем временем Самора в воротах творил чудеса.

После матча капитан Англии Джек Хилл признал, что не ожидал подобного от испанцев даже близко.

Мобилизовав силы, он организовал третий гол в контратаке, но "Фурия" неслась вперед и достигла своего. Рубио счет сравнял, а победу вырвал Северино Гойбуру — единственный любитель на поле, которого сразу после матча из "Осасуны" забрала "Барса".

"Никогда не думал, что доживу до такого унижения", - написал корреспондент The Times.

Daily Mail посвятила описанию игры 49 слов, Daily Mirror — 68. Daily Herald вообще вспомнила лишь турне "Тоттенхэма" по Мальте. Всем было стыдно.

И, да — в 1931-м Англия Дикси Дина взяла реванш на "Уэмбли" 7:1, но это вторично. Главное Европа увидела в Мадриде: "Львов" можно бить.

Похороненные своей же прессой

3-й тур ЧМ-1950
02.07.1950. Рио-де-Жанейро. "Маракана"

Испания - Англия — 1:0

Первый выезд Англии на мундиаль. И первый позор.

"Три льва" после Мадрида проигрывали разным сборным, но почему-то продолжали считать себя априори лучшими в футболе.

Свое участие в ЧМ они считали одолжением, и почти к нему не готовились. "МЮ" поехал в турне по США; Стэнли Мэтьюз и еще несколько звезд отправили на соревнования Содружества, и вместо Бразилии они сперва полетели в Канаду.

Ну да, зачем собирать всех, если ты победишь одной левой?

Тем временем Испания на ЧМ повезла команду пахарей, которые бились-боролись, и баска Тельмо Сарру, забивавшего голы из ничего.

Да-да, это его именем назван Трофео Сарра — приз, вручаемый лучшему бомбардиру-испанцу в Ла Лиге.

Не подкачал Тельмо и в Бразилии — находил способы забить Чили и США на старте турнира. А вот Англия после победы над "Ла Рохой" 2:0 удивительно проиграла американским любителям — 0:1.

Для полноты понимания, за США играл "одолженный" шотландец, гаитянин-студент, поляк из Армии Андерса, а на воротах стоял бейсболист.

Оправиться после крупнейшего в истории унижения у "королей футбола" не вышло. Ну да, они выпустили на Испанию Мэтьюза, Бэйли, Милберна — всех доступных звезд, однако все, что получили — это равный футбол.

За годы добровольной изоляции британцы отстали, их игра была слишком мягкой; зато испанцы действовали жестко и даже грубо.

Развязка? Гол Милберна отменили из-за офсайда, а вот Тельмо Сарра перебросил голкипера по правилам.

"В память об английском футболисте, погибшем в Рио 2 июля 1950 года. Оплакивается большим кругом опечаленных друзей и знакомых. Тело будет кремировано, а прах доставлен в Испанию"", - Daily Herald теперь уже не молчала.

С того-то самого дня Англия больше никогда не ездила на большой турнир как главный фаворит. Золотая эпоха, если и была, закончилась.

Ну, а Испания Сарри не была выдающейся командой, что уже в финальном раунде ей доказали Бразилия (1:6) и Швеция (1:3).

Начало Лихолетья

Отбор к Евро-1968
08.05.1968. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания - Англия — 1:2

А это уже была встреча действующих чемпионов мира с чемпионами Европы.

На кону стоял выход на Евро-68, где тогда играли только 4 команды. При этом Англия дошла сюда легко, а "Фурию" штормило.

После триумфа на ЧЕ-64 тренер Хосе Вильялонга ушёл, команда омолодилась. Ко всему, партия решила игнорировать "легионеров" — Луис дель Соль из "Ювентуса" и Луис Суарес из "Интера" очень бы помогли.

Без них Испания набрала 8 очков в 6 матчах отбора с Чехословакией, Турцией и Ирландией, и это спровоцировало комедию — тренер Доминго Балманья подал в отставку, считая, что чехословаки точно наберут больше. Когда же те в Праге проиграли "Эйре" 0:1, что оставалось? Он вернулся!

На матчи с Англией Балманья придумал особый план — приставил к Бобби Чарльтону персональщика Поли; слабого игрока, не игравшего за сборную ни до, ни после.

И что? У него почти получилось — в первом матче на "Уэмбли" Чарльтон забил лишь раз (1:0).

Воодушевленная таким поворотом франкистская пресса пиарила ответный матч на полную.

Добавила настроения испанцам и победа Массиель над Клифом Ричардсом на Евровидении. Ее хит La la la la стадион затягивал со старта, и под его аккомпанемент кумир Мадрида Амансио открыл счет.

Это был праздник, конечно, но слишком короткий — через 8 минут Мартин Питерс из "Вест Хэма" с углового восстановил статус-кво.

Испанцы пошли вперед — и лишь нарвались на второй гол.

Парадоксально, но этот матч не любят вспоминать обе стороны, ведь в Испании с него началось "Лихолетье" — следующие 12 лет сборная не выходила на крупные турниры. Между тем Англии победа ничего не дала - уже в следующем раунде ее выбила гениальная левая нога Драгана Джайича.

Те, кого нельзя называть

3-й тур ЧМ-1982
05.07.1982. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания - Англия — 0:0

Это был матч команд, которые не смогли забыть о нефутбольных проблемах и просто играть.

Чемпионат мира-1982 проходил в напуганной Испании — террористы ЭТА еженедельно что-то взрывали, команды сопровождала полиция.

Между тем Великобритания имела даже большую проблему — аргентинская хунта напала на Фолклендские острова, на морях шли бои, лилась кровь.

В начале "Трем львам" удавалось концентрироваться на футболе — они выиграли первый групповой раунд, а 3:1 над Францией Платини шокировали многих.

Лидером того состава был Брайан Робсон. Питер Шилтон, как всегда, спасал на воротах; Терри Бутчер оправдывал свою фамилию в обороне.

Тем временем Испания несла на себе отпечаток чемпионства "Реала Сосьедад" — его представляли Арконада, Самора, Перико Алонсо, Сатрустеги, Уральде. Кини и Хуанито — главные звезды нападения; Алешанко и Камачо — лучшие защитники "Барсы" и "Реала" — надежда позади. Звучит? Но на деле они проиграли Северной Ирландии — 0:1.

Ну да, позже Испания немного прибавила, однако на элитном уровне не заиграла, что и доказал Пьер Литтбарски из ФРГ — 2:1.

В матче с Англией "Фурия" имела лишь одну мотивацию — хлопнуть дверью; это "Трем львам" следовало любой ценой побеждать, чтобы обходить немцев.

И что? Победили? Хлопнули? По факту Шилтон мог на поле не выходить, а Арконада вытащил все — 0:0.

После такого позора на Пиренеях начались разборки, поиски виновных. Уничтожили абсолютно все — сборы в Аликанте, слишком большой доступ СМИ, выбор состава, патриотизм игроков. Marca даже отменила ранее объявленный приз лучшему испанцу на ЧМ.

Единственный, кто в тот день “порадовал”, это аргентинцы, которым хунта в прямой трансляции запретила слова "Англия" и "английский"

"Это был настоящий ад", - смеется комментатор Хуан Карлос Моралес. "Мы говорили об Испании, ее предыдущих матчах, погоде, арбитре. А если бы Англия забила? "Команда с Питером Шилтоном на воротах" — так я ее называл!"

Надаль, да не тот

Четвертьфинал Евро-1996
22.06.1996. Лондон. "Уэмбли"

Англия - Испания — 0:0 (по пенальти 4:2)

Ну, и куда же без первой победной серии пенальти в истории сборной Англии?

Это был матч, где обе стороны были крайне уверены в себе. Англия Симена, Ширера и Гаскойна уничтожила в группе Нидерланды 4:1, после чего Daily Mirror на обложке изобразила бифитера, обезглавливающего матадора:

"Ты готов, Хуан?"

Тем временем тренер "Фурии" Хавьер Клементе на вопрос, кто является лучшим футболистом на Евро, отвечал:

"Вариантов много. Субисаррета, Серхи, Йерро, Каминеро..."

Испания подошла к матчу с серией из 19 игр без поражений. Англия же всей страной распевала It's coming home.

"Атмосфера в тот вечер была впечатляющей. Сыграть в таком матче против страны-хозяйки было словно реализацией амбиций всей моей жизни", - говорит Абелардо.

И еще добавляет, что против Англии его команда показала лучший футбол на Евро-96.

Так ли это? Ну, у англичан были удары Ширера и Адамса, но больше ничего.

Между тем Испания дважды отправляла мяч в сетку, и гол Салинаса, как показали повторы, был абсолютно чистым. ВАР, говорите, не нужен? Абелардо с вами не согласится:

"Я не знал, что Англия не выигрывала серий пенальти. Никто из нас даже не подозревал об этом".

Видимо, потому Испания и проиграла — недооценила этот компонент. Пиренейцы положились на технику, и Йерро с Надалем — ага, дядей великого Рафы — промахнулись.
Тем временем у Англии пошел бить Стюарт Пирс, запоровший "Трем львам" серию в полуфинале ЧМ-90, и тут ударил идеально.

"Эмоции полностью поглотили меня. Даже сейчас это то фото, которое меня просят подписать чаще всего", - говорит Психо.

Без вариантов, он забьет и в полуфинальной серии против Германии, вот только там этого окажется мало, ведь промахнется Гарет Саутгейт, что ему никто и никогда не забудет.

Касательно же Испании, то у нее впереди будут еще две смены поколений, прежде чем Хави, Иньеста, Алонсо, Вилья и Торрес добудут для "Фурии" славу, которой она не имела со времени, когда первый игрок ударил по первому мячу где-то на лужайке в средней Англии.

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.