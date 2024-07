Испания vs Англия: сбитая корона, цензура из-за Фолклендов и промах не того Надаля

49 слов

Товарищеский матч

15.05.1929. Мадрид. "Эстадио Метрополитано"

Испания - Англия — 4:3

Легенда гласит, что Рикардо Самора, чье имя носит трофей лучшему вратарю сезона Ла Лиги, перед игрой выпивал стопку коньяка и выкуривал сигару.

Так ли это? Доподлинно известно разве, что он был заядлым курильщиком.

И еще это Самора был героем вечера, когда Англию впервые в истории победила сборная с "континента".

До этого от самого основания футбола "Три льва" побеждали всегда, хотя некоторый спад после Первой мировой и намечался. Так, Францию в 28-м банально засудил арбитр, свистевший в одну сторону.

'Ricardo Zamora, con un pitillo, toma notas del Alemania-España en Colonia'. Increíble la foto, increíble la percha de Zamora, pocas fotos tiene este señor que está más cerca de marlon brando que de buffon.

(https://t.co/sdRldO70Hz) pic.twitter.com/Kdluyp2tae — Lucaas (@malamalayong) June 27, 2024

Чтобы такого не произошло в Мадриде, на матч пригласили Джона Лангенуса — лучшего арбитра эпохи.

Конечно, Англия не боялась. Более того — корреспондента в Испанию отправила только The Times. Остальные решили, что не стоит.

Тем временем Испания наоборот готовилась к игре всей страной. На 35-тысячный "Метрополитано" набилось 46 тысяч фанов, а матч впервые в истории транслировали в прямом эфире по радио.

За тренировки в "Фурии" отвечал англичанин Фред Пентланд по прозвищу Эль Бомбин за его стиль — даже в +30 джентльмен носил смокинг, галстук и цилиндр. И да, он был велик — это Пентланд научил футболу Сантандер, Овьедо, Бильбао и Мадрид; он привил Испании игру низом — без глупых забросов "куда-то туда".

А что Англия? Она оказалась неготовой! Начала с двух голов после навесов, но на них ответили лидеры "Реала" Гаспар Рубио и Хайме Ласкано. Тем временем Самора в воротах творил чудеса.

После матча капитан Англии Джек Хилл признал, что не ожидал подобного от испанцев даже близко.

Мобилизовав силы, он организовал третий гол в контратаке, но "Фурия" неслась вперед и достигла своего. Рубио счет сравнял, а победу вырвал Северино Гойбуру — единственный любитель на поле, которого сразу после матча из "Осасуны" забрала "Барса".

"Никогда не думал, что доживу до такого унижения", - написал корреспондент The Times.

Daily Mail посвятила описанию игры 49 слов, Daily Mirror — 68. Daily Herald вообще вспомнила лишь турне "Тоттенхэма" по Мальте. Всем было стыдно.

Spain beat England 4-3 at the Metropolitano in May 1929 http://t.co/pQGn67uZg5 pic.twitter.com/sERK2bw7Dr — Estadios de España (@estadios_Spain) October 30, 2013

И, да — в 1931-м Англия Дикси Дина взяла реванш на "Уэмбли" 7:1, но это вторично. Главное Европа увидела в Мадриде: "Львов" можно бить.

Похороненные своей же прессой

3-й тур ЧМ-1950

02.07.1950. Рио-де-Жанейро. "Маракана"

Испания - Англия — 1:0

Первый выезд Англии на мундиаль. И первый позор.

"Три льва" после Мадрида проигрывали разным сборным, но почему-то продолжали считать себя априори лучшими в футболе.

Свое участие в ЧМ они считали одолжением, и почти к нему не готовились. "МЮ" поехал в турне по США; Стэнли Мэтьюз и еще несколько звезд отправили на соревнования Содружества, и вместо Бразилии они сперва полетели в Канаду.

SIR STANLEY MATHEWS THE WIZARD OF DRIBBLING!!!!! Yes former England winger and Ballon d’Or winner and the first truly great player recognised world wide was the great Sir Stanley ! A man amongst men ! pic.twitter.com/og39a1i1CC — A page about stuff (@musk_hello) September 28, 2023

Ну да, зачем собирать всех, если ты победишь одной левой?

Тем временем Испания на ЧМ повезла команду пахарей, которые бились-боролись, и баска Тельмо Сарру, забивавшего голы из ничего.

Да-да, это его именем назван Трофео Сарра — приз, вручаемый лучшему бомбардиру-испанцу в Ла Лиге.

Не подкачал Тельмо и в Бразилии — находил способы забить Чили и США на старте турнира. А вот Англия после победы над "Ла Рохой" 2:0 удивительно проиграла американским любителям — 0:1.

Для полноты понимания, за США играл "одолженный" шотландец, гаитянин-студент, поляк из Армии Андерса, а на воротах стоял бейсболист.

Оправиться после крупнейшего в истории унижения у "королей футбола" не вышло. Ну да, они выпустили на Испанию Мэтьюза, Бэйли, Милберна — всех доступных звезд, однако все, что получили — это равный футбол.

За годы добровольной изоляции британцы отстали, их игра была слишком мягкой; зато испанцы действовали жестко и даже грубо.

Развязка? Гол Милберна отменили из-за офсайда, а вот Тельмо Сарра перебросил голкипера по правилам.

"В память об английском футболисте, погибшем в Рио 2 июля 1950 года. Оплакивается большим кругом опечаленных друзей и знакомых. Тело будет кремировано, а прах доставлен в Испанию"", - Daily Herald теперь уже не молчала.

С того-то самого дня Англия больше никогда не ездила на большой турнир как главный фаворит. Золотая эпоха, если и была, закончилась.

Ну, а Испания Сарри не была выдающейся командой, что уже в финальном раунде ей доказали Бразилия (1:6) и Швеция (1:3).

Начало Лихолетья

Classic World Cup: 1950 USA 1 England 0 the greatest shock in WC history @SuperbFootyPics @OldFootball11 @FootballArchive @EnglandMemories pic.twitter.com/Gr1ef4HKod — Firmino (@brazilegend10) June 13, 2018

Отбор к Евро-1968

08.05.1968. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания - Англия — 1:2

А это уже была встреча действующих чемпионов мира с чемпионами Европы.

На кону стоял выход на Евро-68, где тогда играли только 4 команды. При этом Англия дошла сюда легко, а "Фурию" штормило.

После триумфа на ЧЕ-64 тренер Хосе Вильялонга ушёл, команда омолодилась. Ко всему, партия решила игнорировать "легионеров" — Луис дель Соль из "Ювентуса" и Луис Суарес из "Интера" очень бы помогли.

Без них Испания набрала 8 очков в 6 матчах отбора с Чехословакией, Турцией и Ирландией, и это спровоцировало комедию — тренер Доминго Балманья подал в отставку, считая, что чехословаки точно наберут больше. Когда же те в Праге проиграли "Эйре" 0:1, что оставалось? Он вернулся!

На матчи с Англией Балманья придумал особый план — приставил к Бобби Чарльтону персональщика Поли; слабого игрока, не игравшего за сборную ни до, ни после.

И что? У него почти получилось — в первом матче на "Уэмбли" Чарльтон забил лишь раз (1:0).

Воодушевленная таким поворотом франкистская пресса пиарила ответный матч на полную.

Добавила настроения испанцам и победа Массиель над Клифом Ричардсом на Евровидении. Ее хит La la la la стадион затягивал со старта, и под его аккомпанемент кумир Мадрида Амансио открыл счет.

Это был праздник, конечно, но слишком короткий — через 8 минут Мартин Питерс из "Вест Хэма" с углового восстановил статус-кво.

Испанцы пошли вперед — и лишь нарвались на второй гол.

Парадоксально, но этот матч не любят вспоминать обе стороны, ведь в Испании с него началось "Лихолетье" — следующие 12 лет сборная не выходила на крупные турниры. Между тем Англии победа ничего не дала - уже в следующем раунде ее выбила гениальная левая нога Драгана Джайича.

Те, кого нельзя называть

3-й тур ЧМ-1982

05.07.1982. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания - Англия — 0:0

Это был матч команд, которые не смогли забыть о нефутбольных проблемах и просто играть.

Чемпионат мира-1982 проходил в напуганной Испании — террористы ЭТА еженедельно что-то взрывали, команды сопровождала полиция.

Между тем Великобритания имела даже большую проблему — аргентинская хунта напала на Фолклендские острова, на морях шли бои, лилась кровь.

В начале "Трем львам" удавалось концентрироваться на футболе — они выиграли первый групповой раунд, а 3:1 над Францией Платини шокировали многих.

Лидером того состава был Брайан Робсон. Питер Шилтон, как всегда, спасал на воротах; Терри Бутчер оправдывал свою фамилию в обороне.

Тем временем Испания несла на себе отпечаток чемпионства "Реала Сосьедад" — его представляли Арконада, Самора, Перико Алонсо, Сатрустеги, Уральде. Кини и Хуанито — главные звезды нападения; Алешанко и Камачо — лучшие защитники "Барсы" и "Реала" — надежда позади. Звучит? Но на деле они проиграли Северной Ирландии — 0:1.

Ну да, позже Испания немного прибавила, однако на элитном уровне не заиграла, что и доказал Пьер Литтбарски из ФРГ — 2:1.

В матче с Англией "Фурия" имела лишь одну мотивацию — хлопнуть дверью; это "Трем львам" следовало любой ценой побеждать, чтобы обходить немцев.

И что? Победили? Хлопнули? По факту Шилтон мог на поле не выходить, а Арконада вытащил все — 0:0.

После такого позора на Пиренеях начались разборки, поиски виновных. Уничтожили абсолютно все — сборы в Аликанте, слишком большой доступ СМИ, выбор состава, патриотизм игроков. Marca даже отменила ранее объявленный приз лучшему испанцу на ЧМ.

Единственный, кто в тот день “порадовал”, это аргентинцы, которым хунта в прямой трансляции запретила слова "Англия" и "английский"

"Это был настоящий ад", - смеется комментатор Хуан Карлос Моралес. "Мы говорили об Испании, ее предыдущих матчах, погоде, арбитре. А если бы Англия забила? "Команда с Питером Шилтоном на воротах" — так я ее называл!"

Надаль, да не тот

Четвертьфинал Евро-1996

22.06.1996. Лондон. "Уэмбли"

Англия - Испания — 0:0 (по пенальти 4:2)

Ну, и куда же без первой победной серии пенальти в истории сборной Англии?

Это был матч, где обе стороны были крайне уверены в себе. Англия Симена, Ширера и Гаскойна уничтожила в группе Нидерланды 4:1, после чего Daily Mirror на обложке изобразила бифитера, обезглавливающего матадора:

"Ты готов, Хуан?"

Тем временем тренер "Фурии" Хавьер Клементе на вопрос, кто является лучшим футболистом на Евро, отвечал:

"Вариантов много. Субисаррета, Серхи, Йерро, Каминеро..."

Paul Gascoigne in the Spanish Shirt After England’s Win Over Spain on Penalties at EURO 1996! ????‍????????❤️???? ????????????????????????????✨



HALA FOOTBALLING GODS! ????‍♂️ ❤️✨ pic.twitter.com/01yoOmUYuO — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) July 8, 2024

Испания подошла к матчу с серией из 19 игр без поражений. Англия же всей страной распевала It's coming home.

"Атмосфера в тот вечер была впечатляющей. Сыграть в таком матче против страны-хозяйки было словно реализацией амбиций всей моей жизни", - говорит Абелардо.

И еще добавляет, что против Англии его команда показала лучший футбол на Евро-96.

Так ли это? Ну, у англичан были удары Ширера и Адамса, но больше ничего.

Между тем Испания дважды отправляла мяч в сетку, и гол Салинаса, как показали повторы, был абсолютно чистым. ВАР, говорите, не нужен? Абелардо с вами не согласится:

"Я не знал, что Англия не выигрывала серий пенальти. Никто из нас даже не подозревал об этом".

Видимо, потому Испания и проиграла — недооценила этот компонент. Пиренейцы положились на технику, и Йерро с Надалем — ага, дядей великого Рафы — промахнулись.

Тем временем у Англии пошел бить Стюарт Пирс, запоровший "Трем львам" серию в полуфинале ЧМ-90, и тут ударил идеально.

"Эмоции полностью поглотили меня. Даже сейчас это то фото, которое меня просят подписать чаще всего", - говорит Психо.

I knew I seen Conte's primal scream before and I just remembered now. Stuart Pearce 1996 penalty vs Spain.



My favourite lad from Shepherd's Bush. That's where Conte copied it from and it's bloody fantastic innit. ???? pic.twitter.com/QVqN5R64lN — McLean (@cockneymacks) November 22, 2021

Без вариантов, он забьет и в полуфинальной серии против Германии, вот только там этого окажется мало, ведь промахнется Гарет Саутгейт, что ему никто и никогда не забудет.

Касательно же Испании, то у нее впереди будут еще две смены поколений, прежде чем Хави, Иньеста, Алонсо, Вилья и Торрес добудут для "Фурии" славу, которой она не имела со времени, когда первый игрок ударил по первому мячу где-то на лужайке в средней Англии.