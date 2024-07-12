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Палмер: финал Евро - это великий матч, который изменит наши жизни. Надеюсь, мы доведём дело до конца
Настрой серьёзный
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Англии и "Челси" Коул Палмер высказался в преддверии финала Евро-2024 против Испании.
"Это большой, великий матч, который изменит нашу жизнь, жизни нашей семьи и заставит всех испытать чувство гордости. Вот что мы пытаемся сделать.
Думаю, если мы вышди в этот финал, то, надеюсь, нам удастся довести дело до конца.
Классно выйти в финал, мы должны наслаждаться этим, потому что у нас не так много подобных моментов в жизни. Все так сильно хотят победить", - сказал Палмер в интервью Youtube-каналу "трёх львов".
Напомним, что решающий поединок на чемпионате Европы между сборными Англии и Испании состоится 14 июля, в 22:00 по Киеву.
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