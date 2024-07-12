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Испания – Англия. АУДИО онлайн трансляция финала ЕВРО-2024
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images_
UA-Футбол организует комментарий финального поединка чемпионата Европы-2024 между национальными сборными Испании и Англии.
В решающих матчах за трофеи фаворитов нет. Да, кто-то действует в прагматичном и скучном стиле, кто-то играет ярко и интересно, но в финалах это ровным счетом ничего не значит. Скажется ли тот факт, что Англия играла на день позже, да и плюс не обошлась 90 минутами? Увидим ли мы дополнительное время и серию пенальти в этом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 14 июля – в 21:55 по киевскому времени.
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