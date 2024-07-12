Карвахаль о настроении в раздевалке сборной Испании: У нас замечательная атмосфера, это контролируемая анархия

После выхода в финал Евро-2024 сборная Испании выделяется не только своей игрой, но и тем, как ею управляют изнутри. Команда Луиса де ла Фуэнте сумела заставить болельщиков "Ла Рохи" вновь почувствовать связь со своей национальной командой. Это означает, что Испания смогла показать себя с лучшей стороны на этом чемпионате Европы.

"Мы прошли через период с более строгими правилами (при Луисе Энрике - Прим. ред.). Сейчас все немного раскованнее. Мората говорит, что ему все равно, лишь бы мы выиграли чемпионат Европы. У нас замечательная атмосфера, это контролируемая анархия. Мы не кладем мобильные телефоны на стол во время еды, чтобы было легче сконцентрироваться, и мы все носим одинаковую форму, чтобы было единство в раздевалке. Мората - капитан нашей сборной, поэтому именно он принимает решения", - цитирует Даниэля Карвахаля Marca.

Добавим, что 14 июля в 22:00 по киевскому времени состоится финальный поединок на Евро-2024 между Испанией и Англией.