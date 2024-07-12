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Родри: Оружие Испании - уверенность. Мы адаптируемся к каждому матчу
Комментарий испанского хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Испании Родри оценил будущего соперника в финале чемпионата Европы-2024 - национальную команду Англии.
"Я хорошо их знаю, знаю культуру английского футбола. У них очень талантливая команда, талантливейшие игроки. Они хорошо защищаются, могут атаковать, у них хорошо поставлена игра. Мы должны работать над тем, как доставить им неприятности. У нас есть оружие - уверенность в том, что мы можем их победить.
Думаю, я уже говорил об этом раньше. Мы не проводим ни одного матча одинаково. Одна из лучших вещей, которую мы делаем - адаптируемся к сопернику.
Кого я бы выделил из англичанин? У них много таких. Мне нравится Фил Фоден, потому что я его знаю, он со мной играет. Он футболист, которого нужно очень плотно опекать, потому что у него есть врождённая способность двигаться на ограниченном пространстве. Не люблю фокусироваться на одном игроке. Мне нравится рассматривать Англию в целом", - цитирует Родри AS.
Решающий поединок Евро между Испанией и Англией состоится 14 июля.
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