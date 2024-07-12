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Эрикссон: Саутгейт - лучший английский тренер со времён сэра Альфа Рэмзи
Экс-специалист аргументировал свою мысль
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон высоко оценил работу нынешнего наставника "трёх львов" Гарета Саутгейта.
"Работа тренером сборной Англии подразумевает большое давление. Ты так часто слышишь о том, что сделала команда сэра Альфа Рэмси в 1966 году (победа на ЧМ — прим.), и понимаешь, как много от тебя ждут, чтобы положить конец всем этим годам боли.
Я его ощущал (давление - прим.). Сэр Бобби Робсон ощущал. Каждый из 13 тренеров после сэра Альфа его ощущал. Никто из нас не преуспел так, как Саутгейт.
Дойдя до полуфинала чемпионата мира в 2018 году, финала чемпионата Европы в 2020 году, четвертьфинала чемпионата мира и теперь второго подряд финала чемпионата Европы, Гарет, безусловно, является лучшим английским тренером со времен сэра Альфа. Победа в Берлине в воскресенье (в финале Евро-2024 - прим.), я считаю, сделает его абсолютно лучшим", - написал Эрикссон в колонке The Telegraph.
Напомним, в январе этого года Эрикссон сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание на последней стадии.
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