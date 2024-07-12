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Испания – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Евро-2024
Первый трофей для Кейна или победа стиля?
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Финальные матчи крупных турниров всегда интригуют и противостояние Испании и Англии точно не будет исключением, учитывая тот факт, насколько разные стили у этих коллективов.
Луис де ла Фуэнте верит в то, что можно играть красиво и смело, при этом выигрывая трофеи. Гарет Саутгейт уверен, что иногда нужно жертвовать потенциалом команды и стилем ради больших вещей. Какой подход в итоге будет правильным?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 июля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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