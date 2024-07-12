Испания – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Евро-2024

Финальные матчи крупных турниров всегда интригуют и противостояние Испании и Англии точно не будет исключением, учитывая тот факт, насколько разные стили у этих коллективов.

Луис де ла Фуэнте верит в то, что можно играть красиво и смело, при этом выигрывая трофеи. Гарет Саутгейт уверен, что иногда нужно жертвовать потенциалом команды и стилем ради больших вещей. Какой подход в итоге будет правильным?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 июля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Испания — Англия Смотреть трансляцию

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