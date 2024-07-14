Испания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Евро-2024

Настало время финального матча турнира, за которым мы все так внимательно наблюдали последний месяц. Испания успела влюбить в себя всех нейтральных болельщиков, а команда Саутгейта точно успела отпугнуть всех, кто любит футбол.

Несмотря на это, Англия все же в финале и они имеют все шансы испортить испанский праздник в Германии, но может ли их стиль эффективно противостоять мощной "фурии"? Вопрос открытый.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 июля.

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Евро-2024. Финал.

14 июля. 22:00. Берлин. "Олимпиаштадион"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

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