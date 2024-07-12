Уоткинс - о матче против Испании: Это будет очень интересный поединок, и я не могу его дождаться

Олли Уоткинс, нападающий сборной Англии, высказался о финале Евро-2024 против Испании.

"Они, пожалуй, были лучшей командой на соревнованиях до сих пор. Их форварды очень динамичные, молодые, полные уверенности. Родри - невероятный игрок. Но у нас есть игроки мирового уровня.

Это будет очень интересный матч, и я не могу его дождаться".