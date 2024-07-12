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Уоткинс - о матче против Испании: Это будет очень интересный поединок, и я не могу его дождаться
Футболист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олли Уоткинс, нападающий сборной Англии, высказался о финале Евро-2024 против Испании.
"Они, пожалуй, были лучшей командой на соревнованиях до сих пор. Их форварды очень динамичные, молодые, полные уверенности. Родри - невероятный игрок. Но у нас есть игроки мирового уровня.
Это будет очень интересный матч, и я не могу его дождаться".
Напомним, что 14 июля Англия сыграет против Испании. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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