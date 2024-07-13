Саутгейт: Я здесь, чтобы попытаться помочь английскому футболу стать лучше

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своим мнением о своей работе в должности главного тренера национальной команды.

"Наш уровень в футболе важен не только для широкой публики Англии, но и для людей, которые занимаются английским футболом, от тех, кто развивает молодых игроков, до тех, кто руководит клубами, на всех уровнях игры".

"Я здесь, чтобы попытаться помочь английскому футболу стать лучше. Это главная причина, почему я возглавил сборную Англии. Мы повысили авторитет английского футбола в глазах мировой общественности, но из-за того, что мы еще не выиграли трофеи, всегда будут возникать вопросы о том, есть ли вообще прогресс?", — сказал Саутгейт.

Напомним, с приходом Саутгейта сборная Англии во второй раз подряд выходит в финал Евро.