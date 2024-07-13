Кормил Румынию с ложечки - Лунин в сборной разочарований Евро-2024 от FourFourTwo

Евро-2024 близок к завершению, и различные издания начинают подводить его итоги. Занялся этим и уважаемый журнал FourFourTwo, поместив на своем официальном сайте сборную разочарований турнира. Нашлось в ней место и одному украинцу - Андрею Лунину.

"Обнаружить себя в этом списке, отыграв лишь один матч, кажется слишком жестоким - но единственный матч, отыгранный Луниным, был катастрофой эпических пропорций", - так начинается пояснение его выбора.

"Он, по большому счету, накормил Румынию с ложечки двумя из ее трех голов в ошеломляющем стартовом поражении, и вред от этого не остановился на том матче".

"Украина отважно поборолась и добыла четыре очка в своих следующих двух матчах с Анатолием Трубиным в воротах вместо Лунина, но не вышла в 1/8 финала из-за разницы мячей. Большей частью - из-за такого тяжелого поражения от Румынии в единственном матче Лунина на турнире".

Полная сборная разочарований Евро-2024 по версии FourFourTwo: Лунин (Украина), Ди Лоренцо (Италия), Стоунз (Англия), Орбан (Венгрия), Гвардиол (Хорватия), Жоржиньо (Италия), Феерман (Нидерланды), Модрич (Хорватия), Гризманн (Франция), Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия)