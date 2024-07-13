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Кормил Румынию с ложечки - Лунин в сборной разочарований Евро-2024 от FourFourTwo
Хорошо, что лишь он
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
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