Иньеста о Ямале: Год, который он провел в Барселоне, уже показал, что он отличается от других

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал игру Ламина Ямаля на чемпионате Европы и в футболке "Барселоны".

"Год, который он провел в "Барселоне", уже показал, что он отличается от других, и то, что он демонстрирует на Евро, также впечатляет. Можно только наслаждаться его игрой. Надеюсь, он сможет провести великолепный финал, потому что он ключевой игрок. У него вся жизнь впереди, чтобы продолжать расти, но на сегодняшний день я рад, что он показывает такой высокий уровень", — сказал испанец.