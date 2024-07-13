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Иньеста о Ямале: Год, который он провел в Барселоне, уже показал, что он отличается от других
Считает его ключевым футболистом
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал игру Ламина Ямаля на чемпионате Европы и в футболке "Барселоны".
"Год, который он провел в "Барселоне", уже показал, что он отличается от других, и то, что он демонстрирует на Евро, также впечатляет. Можно только наслаждаться его игрой. Надеюсь, он сможет провести великолепный финал, потому что он ключевой игрок. У него вся жизнь впереди, чтобы продолжать расти, но на сегодняшний день я рад, что он показывает такой высокий уровень", — сказал испанец.
Напомним, 13 июля Ламин Ямаль отмечает свой 17-й день рождения. Днем позже состоится финал Евро-2024, в котором сборная Испании сыграет с Англией. Матч начнется в 22:00.
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