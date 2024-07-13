Марк Кукурелья - от проблем в Челси и семье до лучшего латераля Евро-2024

Присутствие в заявке сборной Испании на Евро-2024 Марка Кукурельи вызвало много вопросов и негодования. Оглядываясь на его выступления в "Челси", возмущения были понятны. Два сезона в английской команде (2022/2023 и 2023/2024) не стали для Марка выдающимися.

Однако уже в товарищеских матчах с Андорой (05.06.2024) и Северной Ирландией (08.06.2024) мнение болельщиков изменилось.

Неубедительный футбол в "Челси" - не приговор

Свой футбольный путь Кукурелья начал в Ла Масии. Однако закрепиться в основе каталонского клуба не смог и отправился искать счастье в других командах. В "Эйбаре" молодой футболист получал достаточно игрового времени. Прогресс в "Хетафе" уже заметили и скауты команд АПЛ. В 23 года Кукурелья подписал контракт с "Брайтоном". К большому удивлению, Марк очень быстро адаптировался к новым реалиям - другая страна, незнакомый чемпионат. Первый сезон в АПЛ Марк завершил игроком года (выбор одноклубников и болельщиков). Летом 2022 года Кукурелья неожиданно попал в шорт лист "Манчестер Сити" и "Челси". "Брайтон" понял, что на трансфере испанца можно заработать. Желаемая сумма в 58 млн евро не удовлетворила "горожан". А вот "Челси" готов был разбрасываться деньгами. Таким образом, полный надежд на яркую карьеру в топ-клубе Марк переехал в Лондон. В тот момент он даже не догадывался, насколько трудно ему будет в "Челси".

Серая полоса началась уже в дебютном матче против "Тоттенхэма". Защитник "шпор" Кристиан Ромеро не смог остановить испанца с мячом, поэтому схватил его за волосы. Арбитр, к сожалению, не обратил внимание на такое нарушение и указал просто на угловой, после которого "Челси" пропустил гол от Гарри Кейна.

Томас Тухель не понимал, для чего ему купили Кукурелью, соответственно Марк большую часть времени проводил на скамейке запасных. Немецкого специалиста уволили через два месяца после старта сезона. Приход Грэма Поттера, по идее, должен был вернуть Марка в основу. С Поттером Кукурелья становился лучшим игроком "Брайтона" (сезон 2021/2022). Но что-то пошло не так. Марк постоянно ошибался на своем левом фланге. Поттер перестал выпускать испанца в старте. Правда, тренер защищал футболиста: "Кроме сложного процесса адаптации в "Челси" у Марка есть проблемы и за пределами футбольного поля. Все наладится". Оказалось, что на старте сезоне 2022/2023 дом Кукурельи ограбили. Марк не готов был к такому повороту событий, что плохо влияло на его настроение и способность думать лишь о футболе.

Учитывая, что у "Челси" в сезоне 2022/2023 отсутствовала минимальная стабильность, Кукурелья вряд ли мог показать высокий уровень. Летом 2023 года клуб готов был продать футболиста. "Манчестер Юнайтед" стал единственным претендентом на игрока. Однако стороны не договорились. Марк остался в "Челси". Команда получила очередного нового тренера в лице Маурисио Почеттино. Первые два месяца Кукурелья провел в ожидании шанса все-таки заиграть. В октябре Кукурелья смог зацепиться за основу. А в декабре на испанца свалилась еще одна беда. Травма голеностопа и операция. Восстановление проходило тяжело и заняло очень много времени. Только в феврале испанец смог выйти на поле. Возможно, за это время Маурисио потратил ни один час на решение задачи - как использовать испанского защитника. И нашел. При потере мяча кого-нибудь из партнеров, Марк включался и активно прессинговал соперника, возвращая мяч своей команде. К маю Кукурелья стал одним из ключевых игроков "Челси" и получил от Де ла Фуэнте путевку на Евро-2024.

Как сложится карьера Кукурельи в следующем сезоне, пока не очень понятно. Конечно, после такого феерического выступления на Евро-2024 цена испанца может взлететь до 50 млн евро. А "Челси" может воспользоваться ситуацией и продать защитника, например, в "Манчестер Сити". Однако, "синие" не спешат выставлять соотечественника Гвардиолы на трансфер. Есть маленькая надежда, что Энцо Мареска, как и Де ла Фуэнте найдет способ грамотно использовать качества футболиста.

Как Кукурелья стал одним из лучших латералей

Если отбросить статистику и просто посмотреть на игру Кукурельи, можно увидеть - какую огромную работу на поле проводит Марк. Да, он не забивает голы. Но сколько он творит для того, чтобы голевые моменты возникали! Марк выкладывается на все триста процентов, его помощь команде бесценна. Луис де ла Фуэнте восхищается футболистом: "Кукурелья ежедневно доказывает, что его место в сборной. Большинство фанатов не замечают его работы, но он отлично играет".

Главный тренер поставил перед Марком задачу - не атаковать, а помогать вингерам. В такую схему не вписывается Алекс Гримальдо. Он постоянно оказывается выше и не так хорош в обороне.

Де ла Фуэнте понимает, что волшебство Нико Уильямса может быть эффективным, если его кто-то будет поддерживать. Кукурелья идеально вписался в эту роль. Марк постоянно рядом. Пока Уильямса окружают несколько соперников, Кукурелья находит свободное пространство. Их взаимодействие стало основным элементом команды Де ла Фуэнте. Нередко Марк изобретает для Нико моменты под удар по воротам соперника.

Обыграть Марка на его фланге практически нереально. Вспомните матч с Италией. "Красная фурия" потеряла мяч. Кьеза рванул вперед. Казалось, еще секунда и у ворот Испании будет пожар. Но Марк догнал и накрыл итальянца. На Евро Кукурелья выигрывает 95% дуэлей. Де ла Фуэнте нашел идеальную роль для Марка - держать фланг. И Марк справляется на отлично.

Нет ничего удивительного, что Де ла Фуэнте так здорово вписал Кукурелью в свою схему. Ведь Марк вырос на глазах тренера, выступая под его руководством в молодежных командах Испании от U-16 до U-23 (на Олимпиаде в 2021 году).

Какой он, Кукурелья за пределами футбольного поля

Кукурелья выделяется не только сильными качествами игрока, а и прической. Очень часто футболисты дают обещания, что если выиграют турнир - сменят парическу. Однако, это не о Марке. Все потому, что его мама верит в магию длинных волос. Она считает, что такая прическа приносит ее сыну везение. Да и жена Марка будет не в восторге: "Возможно я и постригся бы. Но Клаудиа (жена Марка) будет очень недовольна. Она обожает мои кудряшки" - улыбаясь, признается Марк Кукурелья.

Марк и Клаудиа воспитывают двух сыновей и дочку. На Евро-2024 Марк признался, что у одного из детей аутизм. "Вначале было сложно. Ведь такие дети особенные. У них свое восприятие окружающих, не такой режим, как у других. Мы все вместе учимся преодолевать какие-то трудности".

Марка часто сравнивают с легендой сборной Испании - Карлесом Пуйолем. И не только из-за прически. Стиль игры экс-футболиста и Марка чем-то похож. Как и Карлес, Кукурелья доказал, что для него главное - это результат команды.

"Пуйоль был великим игроком. Он отдавал всего себя футболу и команде. Я и сегодня иногда пересматриваю матчи с участием Карлеса. Очень надеюсь, что моя карьера будет такой же успешной", - признался Марк Кукурелья после матча с Германией (интервью на сайте УЕФА).

Преодолевая трудности на футбольном поле и вне его, Кукурелья уверенно идет вперед. Есть вероятность, что его первый чемпионат Европы в составе сборной Испании станет для него чемпионским. А даже если Испания и не одолеет Англию в финальном матче турнира, не беда. У этой бесшабашной новой "красной фурии" есть шанс доказать через несколько лет, что они могут вновь завоевать кубок мира или Европы. И, скорее всего, Марк Кукурелья на следующих международных турнирах останется ключевым игроком сборной Испании.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine