СМИ: В матче сборной Украины на Евро органы кибербезопасности были вооружены до зубов

Как сообщает нидерландский AD, организаторы Евро-2024 приложили серьезные усилия с целью обеспечения кибербезопасности вокруг сборной Украины на турнире. Особые усилия понадобились в матче второго тура группового турнира Словакия - Украина, состоявшемся 21-го июня в Дюссельдорфе. В этом матче, как сообщает издание, "органы кибербезопасности стадиона были вооружены до зубов в дигитальном плане".

Издание цитирует Пита Керкхофа, представителя нидерландской компании Eye Security, специально призванной помочь в кибербезопасности на вышеуказанном матче на стадионе "Меркур-Арена": "Перед матчем повысились опасения атак груп пророссийских хакеров. Мы опасались, что группы постараются проецировать нежелательные послания на экранах или подорвать инфраструктуру стадиона или фан-зон, включая отключение электричества. Также мы опасались, что хакеры постараются запустить российский гимн с динамиков на стадионе. Особое внимание мы уделили проникновению через e-mail, то есть фишингу".

"Вместе с нашими партнерами мы защищали связи и предотвратили обвал официального сайта стадиона или перекрытие трансляции матча. Благодаря подготовке и осторожной защите, ничего не случилось. Еще до начала турнира мы проверяли системы для того, чтобы систематически исключить уязвимые места".

Как сообщает издание, потенциальная кибератака сильно беспокоила D.LIVE, компанию, управлявшую мероприятием для стадиона. Коммюнике компании гласит: "Хотя УЕФА обеспечил безопасность организации и трансляции матчей, D.LIVE, как оператор стадиона и партнер принимающего города Дюссельдорфа, не хотел допускать никаких рисков для фан-зон и сопутствующих мероприятий".

АD напоминает, что пророссийские хакеры уже осуществляли DDoS-атаки во время матча плей-офф за выход на Евро между Польшей и Эстонией. Кибератаки во время Евровидения и выборов также вызвали беспокойство D.LIVE и заставили призвать на помощь Eye Security.

Керкхоф не знает, применялись ли средства защиты такого же уровня на других стадионах во время Евро. Он надеется, что организаторы различных мероприятий поймут серьезность угрозы. "Если это удивило вас, уже слишком поздно. Дня превентивной работы достаточно для нейтрализации всего риска".