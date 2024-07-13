В свое время его списали в Ла Масии. Неожиданный герой Испании на Евро-2024

Дани Ольмо на этом Евро до полуфинала начинал лишь один матч в стартовом составе – против Албании, когда испанцы уже обеспечили себе первое место в группе и на поле вышли откровенные резервисты. В том матче Дани отдал голевую передачу. В стартовом матче Евро с Хорватией Ольмо появился на 59-й минуте, с Италией провел матч на скамейке запасных, с Грузией вышел на 52-й минуте и отметился забитым голом. В матче с Германией вышел на поле на 8-й минуте и фактически решил судьбу матча (гол + пас). Во всех этих матчах Дани менял хавбека "Барселоны" Педри. Кто знает, как бы сложился матч против Бундестима, если бы не травма Педри в начале матча, которая и заставила Луиса де ла Фуэнте выпускать Дани на поле. Уже в полуфинале Ольмо вышел в старте и забил победный гол в ворота французов. Сейчас испанец является лучшим бомбардиром Евро (3 гола, но меньше сыгранных минут, чем у конкурентов) и лидером по системе гол+пас (3+2). По ходу турнира уже появилась информация об интересе к хавбеку со стороны "Манчестер Сити", "Реала", "Милана". Еще во времена выступления в Загребе пресса постоянно пишет пишет об интересе к Ольмо со стороны "Барселоны". Каталонцы хотят вернуть своего воспитанника, однако сам игрок не горит желанием возвращаться в "Барселону", да и финансовые возможности клуба этому не способствуют.

Дани Ольмо родился 7-го мая 1998-го года в испанском городе Тарраса. Его отец, Мигель Ольмо, был профессиональным футболистом, поэтому с детства Дани был рядом с мячом и футбольным полем. Именно под руководством своего отца Дани познал азы игры в футбол. Первым этапом в футбольной карьере Ольмо была молодежная академия "Эспаньола". Там Дани быстро зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков команды. Технические навыки, скорость и понимание игры уже тогда выделяли его среди сверстников.

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В возрасте 9-ти лет Ольмо присоединился к академии "Барселоны". В "Ла Масии" Дани тоже хорошо себя проявил. Его первый тренер в "Барселоне", Альберт Бенайджес, вспоминал: "Дани был очень техничным игроком с отличным видением игры. Он всегда был готов учиться и совершенствоваться".

В 2014-м году, когда ему было 16 лет, Ольмо принял смелое решение переехать в хорватское "Динамо". Это был рискованный шаг, ведь он оставил одну из лучших академий мира ради нового вызова в совершенно незнакомой ему стране. "Это было нелегкое решение, но я хотел больше игровой практики на высшем уровне", - объяснил Ольмо свой выбор. Тренер Дани в "Барселоне" объяснил тогда это тем, что полузащитник проиграл конкуренцию в команде и не хотел быть на второстепенных ролях. Большинство специалистов не понимали такого выбора молодого хавбека. "Все мне говорили, что только сумасшедший может поехать в таком возрасте играть из Испании в Хорватию. Но "Динамо" предложило интересный проект, в котором я должен был быть центральной фигурой", - пояснил хавбек. Против был также отец, но Дани никого не слушал. Как оказалось впоследствии, такой шаг молодого игрока был оправдан.

Поначалу Ольмо играл за молодежную команду "Динамо", но его яркие выступления быстро привлекли внимание тренеров первой команды, и уже в 2015-м году полузащитник дебютировал в основной команде загребцев. Сезон 2016-2017 гг. стал переломным для испанца. Он начал регулярно играть за первую команду и быстро стал там одним из ключевых игроков. Благодаря своим техническим навыкам, скорости и способности принимать быстрые решения на поле, Дани стал важной частью атаки "Динамо". В том сезоне он забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 36-ти матчах. Его талант и работоспособность помогли ему стать ключевым игроком команды. Он не только выиграл несколько национальных титулов, но и внес значительный вклад в выступления команды в европейских турнирах. В частности, удачным был сезон 2018-2019 гг. в Лиге Европы, когда загребцы выиграли группу с "Фенербахче", "Андерлехтом" и "Спартаком" из Трнавы, обыграли в 1/16-й финала чешскую "Викторию" и уступили в дополнительное время "Бенфике" в 1/8-й финала.

В следующем сезоне "Динамо" уже выступало в групповом раунде Лиги чемпионов, где сыграло против "Манчестер Сити", "Аталанты" и "Шахтера". Ольмо отличился в ворота дончан и манчестерцев и выделялся среди игроков загребской команды. Свой талант испанец дополнял трудолюбием. "Дани всегда работал на полную и его желание достигать большего было примером для всей команды", - отметил его тренер в "Динамо" Зоран Мамич.

Несмотря на все успехи, Ольмо сталкивался со многими трудностями, в частности, языковой барьер и культурные различия после переезда в Хорватию. "Были моменты, когда мне было очень трудно адаптироваться, но я знал, что эти вызовы делают меня сильнее", - рассказывал он в интервью.

Для лучшей адаптации испанец выучил хорватский язык. Местные функционеры даже собирались предложить ему гражданство Хорватии, но испанцы вовремя спохватились и пригласили его в сборную (U-21), с которой он стал чемпионом Европы в 2019-м году. Ольмо был лидером и лучшим бомбардиром той команды (3 гола + 1 голевая передача), которую возглавлял нынешний наставник главной команды Испании – Луис де ла Фуэнте.

В январе 2020-го года Ольмо подписал контракт с немецким "РБ Лейпциг", который отдал за хавбека 29 млн. евро (по данным Тransfermarkt). Его дебют в Бундеслиге был успешным, и он быстро стал важной частью команды. Дани отличался своим мастерством, скоростью и способностью создавать моменты для партнеров. Наиболее памятный матч в Германии – против "Баварии" в августе 2023-го года, когда Ольмо отметился хет-триком и принес своей команде победу со счетом 3:0 и Суперкубок Германии. Выступления в Лейпциге привлекли внимание национальной сборной Испании, куда он также начал регулярно вызываться.

На протяжении своей карьеры Дани добыл со своими командами ряд титулов: чемпион Хорватии (4 раза), обладатель Кубка Хорватии (4 раза), обладатель Суперкубка Хорватии (1 раз) с "Динамо" (Загреб), дважды обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии с "РБ Лейпциг". Впереди у Дани Ольмо переход в топ-клуб Европы и шанс добыть гораздо больше трофеев.

Ольмо также становился чемпионом Европы (U-21) со сборной Испании, серебряным призером Олимпийских игр, победителем Лиги наций УЕФА. Сейчас у Дани уже минимум обеспечена серебряная медаль взрослого чемпионата Европы и шанс побороться за золото в финале против Англии.

Дани Ольмо – пример игрока, который не боится рисковать ради своих мечтаний. Его путь – это история о настойчивости, самоотдаче и вере в собственные силы. Будущее Ольмо выглядит светлым, он продолжит радовать фанатов своими выступлениями как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной Испании. Его история вдохновляет многих юных футболистов по всему миру верить в себя, не бояться сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Ольмо не собирается останавливаться на достигнутом: "Я всегда старался быть лучшей версией самого себя и верю, что впереди еще много великих моментов".

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