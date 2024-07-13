Вирт: Как по мне, психологическое преимущество будет на стороне испанцев

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт поделился своими ожиданиями от финала на Евро-2024:

Как по мне, психологическое преимущество будет на стороне испанцев, которые единственные на континентальном чемпионате прошли марафонскую дистанцию без потерь. На стороне же англичан в нескольких матчах был фарт. Вот эта уверенность и должна помочь пиренейцам забить быстрый гол, а затем, когда британцы большими силами будут наступать, чтобы отыграться, усложнять сопернику жизнь острыми контрвыпадами.

Хотя и у англичан есть большой стимул прыгнуть выше головы, ведь эта сборная покоряла высшую ступень пьедестала почета только в далеком 1966 году, когда дома стала чемпионом мира. И нынешнему поколению сборной, конечно, очень хочется переписать историю и улучшить статистику выступлений на международной арене.

Но сделать это будет очень сложно, потому что и испанцы голодны до больших побед на уровне сборных: последний раз становились чемпионами Европы еще в 2012 году. И это также будет изрядно подогревать интерес к решающему противостоянию.