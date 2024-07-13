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Дани Ольмо: Хочу ли я продолжить проклятие Кейна? Очень сильно!
Намерен только победить
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник немецкого клуба "РБ Лейпциг" и сборной Испании Дани Ольмо поделился планами на финальный матч Евро 2024.
"Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его – тоже", – сказал Ольмо.
????????????️ Dani Olmo on Kane's trophy curse:— Pubity Sport (@pubitysport) July 12, 2024
"I kept Harry Kane's trophy curse going in Germany, and I'm not done yet." ????⚔️ pic.twitter.com/IyFNACTXT4
Напомним, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине.
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