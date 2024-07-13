Дани Ольмо: Хочу ли я продолжить проклятие Кейна? Очень сильно!

Атакующий полузащитник немецкого клуба "РБ Лейпциг" и сборной Испании Дани Ольмо поделился планами на финальный матч Евро 2024.

"Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его – тоже", – сказал Ольмо.