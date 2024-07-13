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Шелаев: На мой взгляд, нас ожидает зрелищный футбол в финале Евро-2024
Считает, что победит Испания со счетом 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев сделал свой прогноз на финальный поединок Евро 2024.
"На мой взгляд, нас ожидает зрелищный футбол. Соперникам уже не надо экономить силы, к вершине осталось сделать только один шаг поэтому надо постараться продемонстрировать все свое умение.
Англичане постараются лишить визави весомого "козыря": контроля мяча, но следует уточнить, что нынешнее поколение игроков испанской сборной сильное не только в позиционном наступлении, но и охотно пользуется рваным темпом, когда высоко прессингует и жестко действует в отборе. Поэтому интересно чем наставник британцев Саутгейт будет пытаться удивить своего коллегу, в частности, доверит ли место в старте лидеру атаки Кейну? Ведь факты - упрямая вещь: несмотря на впечатляющую результативность Кейн на клубном уровне и в составе сборной еще не добивался больших побед за свою многолетнюю карьеру. Впрочем, убежден, что и самому Кейну очень хочется снять это проклятие, ведь после его появления в "Баварии" даже этот гранд немецкого футбола умудрился опозориться в Бундеслиге.
Что касается прогноза, то ставлю на Испанию - 2:0", — сказал экс-полузащитник.
Напомним, финал Евро 2024 между сборными Испании и Англии состоится в Берлине 14 июля, начало - в 22:00
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