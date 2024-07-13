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Саутгейт: В этом году было меньше радости выхода в финал, чем на Евро-2020
Не привыкли к успехам, но такой этап стал более нормальным
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сравнил финал для его команды на Евро-2024 и Евро-2020.
“Это другое ощущение. Мы сейчас как команда находимся в другом моменте, у нас позади два турнира и гораздо больше опыта больших матчей.
Мне кажется, было меньшее празднование, возможно, меньшее удовольствие от выхода в финал. Я бы не сказал, что это становится привычным, но для нас это стало немного нормальнее.
Нам нужно было выиграть последний (матч на Евро-2020 – прим.). Мы этого не сделали. Мы знаем, что, в конце концов, то, как на нас будут смотреть другие, определится по итогам результата в воскресенье”, – сказал Саутгейт.
На Евро-2020 сборная Англии проиграла финальный матч Италии в Лондоне. Победитель турнира решился в серии пенальти.
Испания и Англия встретятся завтра, 14 июля, в Берлине. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.
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