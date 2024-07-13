Саутгейт: В этом году было меньше радости выхода в финал, чем на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сравнил финал для его команды на Евро-2024 и Евро-2020.

“Это другое ощущение. Мы сейчас как команда находимся в другом моменте, у нас позади два турнира и гораздо больше опыта больших матчей.

Мне кажется, было меньшее празднование, возможно, меньшее удовольствие от выхода в финал. Я бы не сказал, что это становится привычным, но для нас это стало немного нормальнее.

Нам нужно было выиграть последний (матч на Евро-2020 – прим.). Мы этого не сделали. Мы знаем, что, в конце концов, то, как на нас будут смотреть другие, определится по итогам результата в воскресенье”, – сказал Саутгейт.