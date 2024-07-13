Финал чемпионата Европы. Исторический контекст главного континентального матча сборных четырехлетия

Если Испания выиграет финал чемпионата Европы, то станет самой титулованной сборной в истории Евро. Пока что по количеству триумфов на ЧЕ "Красная фурия" делит лидерство с Германией: обе команды побеждали на чемпионатах континента по три раза.

Пиренейцы также близки к установлению сразу двух личных возрастных рекордов Евро. Ламин Ямаль может стать самым молодым игроком, когда-либо игравшим в финале чемпионата Европы. Сейчас лавры самого юного финалиста ЧЕ принадлежат португальцу Ренату Саншешу. Ему было 18 лет и 327 дней, когда он сыграл в решающем матче против Франции на Евро-2016. Испанский вундеркинд, выйдя на поле, намного превысит этот показатель – финал ЧЕ-2024 пройдет на следующий день после его 17-летия.

В то же время у партнера Ямаля по сборной Хесуса Наваса есть шанс стать самый возрастным игроком финалов ЧЕ. В день финального матча ему будет 38 лет и 236 дней. И если он выйдет на поле, то превзойдет показатели немецкого голкипера Йенса Леманна, сыгравшего в битве за титул на Евро-2008 (кстати, против Испании) в возрасте 38 лет и 232 дней.

Кроме того, Навас станет вторым футболистом в истории, который завоевал медали на двух Евро с интервалом в 12 лет. Пока подобным достижением может похвастаться лишь Криштиану Роналду (2004, 2016).

P.S. Впишет свое имя в историю и наставник англичан Гарет Саутгейт. Коуч "Трех львов" станет всего третьим тренером в истории Евро – после немцев Хельмута Шена (1972, 1976) и Берти Фогтса (1992, 1996), который сыграет в двух финалах ЧЕ подряд.