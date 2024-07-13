Валерий Поркуян: Результат на Евро-2024 станет для сборной Украины уроком на будущее

Бывший нападающий одесского "Черноморца", киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра" Валерий Поркуян повидал многое на своем футбольном веку. Чего стоит хотя бы вызов в сборную СССР на два подряд чемпионата мира – в 1966-м в Англии и в 1970-м в Мексике. На первом из них Поркуян стал лучшим бомбардиром национальной команды, а на втором удачно вытащил жребий, определивший в соперники по четвертьфиналу не мощную Италию, а более слабый Уругвай.

С тех пор прошло почти шесть десятков лет, и за этот период в самой популярной игре на планете многое изменилось. Большинство сборных, которые были мальчиками для битья или середнячками, тоже научились играть в футбол. В этом благодаря событиям на чемпионате Европы в Германии в очередной раз удалось убедиться Валерию Поркуяну.

– На нынешнем европейском первенстве откровенно слабых соперников я не увидел, – признается Валерий Семенович. – Да и это не удивительно, ведь в финальной части таких быть и не должно. Даже если та или иная сборная и выступила неудачно, не попав в 1/8 финала турнира, то это отнюдь не значит, что она откровенно слаба. В большинстве случаев команды несколько "подсели" психологически после поражений в первых турах группового этапа. Как, например, Шотландия, которая в стартовой игре чемпионата Европы попала под мощный пресс Германии – 1:5. Да и сборная Украины испортила себе шансы из-за крупного проигрыша в первом туре Румынии – 0:3. Потом этим командам было непросто. Впрочем, как и Польше, Сербии и Чехии, также выбывших после матчей в группе. Что касается нашей сборной, то хоть она и сыграла два следующих матча со Словакией и Бельгией неплохо, но было уже поздно. Как говорится, поезд уже ушел. Это будет хорошим уроком на будущее.

– Кто стал для вас настоящим открытием на Евро-2024?

– Безусловно, это сборная Грузии. На такой солидный футбольный форум грузины попали впервые, однако проявили большое старание, сплоченность и неуступчивость. В матче с чехами они обязаны были выигрывать, однако на последних секундах Лобжанидзе не хватило хладнокровия и опыта в завершающей стадии. В последней же игре группового этапа Грузия совершила настоящую сенсацию, победив Португалию 2:0! Но попав на Испанию в 1/8 финала, играть на равных грузинским футболистам было тяжело, поэтому они вынуждены были завершить выступления в первенстве. Особого отличия заслуживает вратарь сборной Грузии Мамардашвили, который в каждом матче творил чудеса. Считаю, что этот чемпионат Европы может стать определяющим в его карьере и через некоторое время мы узнаем о переходе голкипера в один из ведущих клубов Европы. А еще кроме грузин из числа не фаворитов мне понравились швейцарцы и словенцы, а еще словаки.

- Кто, на ваш взгляд, мог заслуживать лучшей участи в 1/8 финала?

– На мой взгляд, Австрия и Словакия. Этим сборным не повезло на последних минутах, что вдвойне досадно. Но ничего не поделаешь, футбол – игра непредсказуемая.

- Что скажете о финалистах европейского первенства – Англии и Испании?

- Каждый, кто преодолел такой непростой путь к решающему матчу турнира, конечно же, заслуживает уважения. Правда, английская сборная по качеству игры не столько поразила, как бывало раньше. Многие ожидали от нее более яркого футбола, однако в ее действиях превалировал прагматизм. Англичане хоть и неплохо выходили из обороны в атаку, однако присущей родоначальникам футбола изюминки в игре мы не увидели. В какой-то мере выход в финал сборной Англии произошел не без доли везения. Что касается Испании, то уже с самого начала чемпионата Европы мы увидели содержательную и яркую игру, по которой было видно: это стопроцентный фаворит. Испанцы довольно ровно провели все матчи, доказав свое преимущество над соперниками. В их действиях была зрелищность, прослеживался запас прочности. Приятно поразила игра юного Ямаля, который действовал как взрослый мастер. А ему ведь всего 16! Это лишний раз свидетельствует о том, что в Испании, где много внимания уделяется воспитанию будущих футболистов, работа не проходит зря. Одаренный Ямаль, уверен, еще заявит о себе во весь голос.

– Перипетии чемпионата мира 1966 года, на котором сборная СССР с вашей помощью сумела выиграть бронзу, часто вспоминаете?

- Отлично помню те события. На мировом первенстве в Англии я отыграл три матча из шести, забив 4 мяча. Первые два поединка, которые были в групповой стадии – с КНДР и Италией прошли без моего участия, а на третий, с Чили, я вышел на поле. Тогдашний старший тренер сборной СССР Николай Морозов доверил мне сыграть – и я его не подвел. В той встрече мы победили 2:1, а мне удалось оформить "дубль". Эта победа открыла нам путь в ¼ финала, где встретились со сборной Венгрии. И снова мне удалось отличиться голом, что посодействовало очередной победе с тем же счетом 2:1. В том матче был эпизод, когда мяч после удара кого-то из венгров летел в наши ворота. Однако в последний момент мне удалось преградить ему путь в сетку грудью. После игры счастливые партнеры по сборной подняли меня на руки и понесли в раздевалку. В тот момент я подумал: а не во сне ли все это происходит? Затем был полуфинал. Нашим соперником была мощная сборная ФРГ, в составе которой выступали такие звезды, как Франц Беккенбауэр и Уве Зеелер. Немцам я тоже забил, но этого оказалось недостаточно – мы уступили 1:2. Да и не заслуживали мы того поражения. К сожалению, как часто бывает, вмешались внешние факторы – судейство. Итальянский рефери судил предвзято, не "поставив" пенальти в ворота немецкой команды. Было очень обидно. Так что ничего другого, чем довольствоваться матчем за третье место, сборной СССР не оставалось. В нем нашим соперником была сборная Португалии во главе с Эйсебио. И снова был счет 1:2 – наша команда проиграла. Правда, в том поединке я не участвовал. Мы финишировали четвертыми, однако по регламенту турнира нам, как и португальцам, были вручены бронзовые награды. Вот только в отличие от других, я медаль не получил.

– Почему?

– Несмотря на то, что у меня, как форварда, на турнире "шла масть", Морозов на игру меня не поставил. Сыграй я в том матче – и это было бы больше 50 процентов поединков, что давало игроку право на получение награды. Но уже тогда проявилась истинная сущность россиян: чтобы медаль досталась не мне, во встрече с Португалией сыграл россиянин Хусаинов. Что тут скажешь: россияне всегда были мастерами делать разные гадости, и тот случай – один из их числа. Помнится, когда после чемпионата мира киевское "Динамо", в составе которого я играл, проводило домашний матч с московским "Спартаком", болельщики громко кричали с трибун: "Хусаинов, отдай медаль Поркуяну!".