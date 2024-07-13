Мората: Когда меня меняют, я будто становлюсь отцом других игроков, который наблюдает с трибун

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал об ответственности, которую испытывает во время матчей команды.

- Защитник сборной Испании Вивиан сказал, что вас очень любят в команде. И добавил, что вы каждую игру заканчиваете чуть ли не в слезах из-за огромной ответственности. Наверное, нелегко так жить?

- Нет, это не из-за ответственности. Я об этом не думаю. Это - чистые эмоции. Как у болельщика на трибунах. Я полностью сфокусирован на игре. Я работаю. Когда меня заменяют, я будто становлюсь отцом других игроков, который наблюдает с трибун.

Уверен, что родители Микеля Мерино плакали, когда он забил немцам в 1/4 финала. И родители Ламина Ямаля, когда он забил французам в полуфинале. Со мной происходит то же самое. Это моя ответственность. Не стыдно плакать, если это слезы счастья. Надеюсь, что и в воскресенье у меня будет повод пролить такую слезу.