Кейн: Когда ты заходишь так далеко на турнире, ты не думаешь о золотой бутсе

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн накануне финала Евро-2024 рассказал, что думает только о результате и команде, а не о своих достижениях.

"Я всегда стараюсь подавать пример. Я всегда стараюсь быть лидером, где команда на первом месте, а команда является самой важной. И это то, что я считаю лучшим.

Золотая бутса? В конце концов, когда ты заходишь так далеко на турнире, ты не думаешь о золотой бутсе. Ты думаешь о победе в чемпионате, и это все, что имеет значение. Поэтому, конечно, как нападающий я хотел бы забить в воскресенье, но если кто-то другой забьет, и мы выиграем, я не буду разочарован.

Все хотят достичь одной цели. И играете ли вы одну минуту или каждую минуту, если мы выиграем, мы все будем праздновать вместе и все будем чрезвычайно счастливы, так что это самое важное", - сказал Кейн.