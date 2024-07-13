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Кейн: Когда ты заходишь так далеко на турнире, ты не думаешь о золотой бутсе
Главное - результат в решающей игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн накануне финала Евро-2024 рассказал, что думает только о результате и команде, а не о своих достижениях.
"Я всегда стараюсь подавать пример. Я всегда стараюсь быть лидером, где команда на первом месте, а команда является самой важной. И это то, что я считаю лучшим.
Золотая бутса? В конце концов, когда ты заходишь так далеко на турнире, ты не думаешь о золотой бутсе. Ты думаешь о победе в чемпионате, и это все, что имеет значение. Поэтому, конечно, как нападающий я хотел бы забить в воскресенье, но если кто-то другой забьет, и мы выиграем, я не буду разочарован.
Все хотят достичь одной цели. И играете ли вы одну минуту или каждую минуту, если мы выиграем, мы все будем праздновать вместе и все будем чрезвычайно счастливы, так что это самое важное", - сказал Кейн.
Финал Евро-2024 между Испанией и Англией состоится в воскресенье, 14-го июля. Старт игры - в 22:00.
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