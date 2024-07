Эволюция Джуда: шокировал Бирмингем, покорил Мадрид и вернул Англии веру

"Он играет со зрелостью, которая сильно превосходит его возраст. Если бы вы его не знали, то назвали бы самым опытным в команде. Имеет потенциал играть на самом высоком уровне. Мыслит как профи, уровень личности просто невероятный. Если мы хотим его приобрести, то должны двигаться быстро. И при этом пообещать игроку и клубу не только деньги, но и большой процент от перепродажи".

Хорошее досье, не так ли?

Скаут "Бордо" написал это 4 октября 2019 года на "Сент-Эндрюсе", где "Бирмингем" принимал "Миддлсбро". Шестой матч Джуда Беллингема со взрослыми.

Конечно, он зря старался. Посмотреть юношу прибыли представители ТОП-6 с бездонными карманами, а ещё скауты "ПСЖ", "Баварии", "Барселоны". Они смотрели его с 12 лет, а с 14-ти — не пропускали ни одной игры. Юсуф Саджад из "Челси" потом хвастался, что написал о Джуде 62 отчета до 16 лет.

Ни для кого не было секретом, что в Бирмингеме растет феномен. Наоборот — Англия где-то ожидала, что однажды Джуд спасет ее на 95-й минуте ударом ножницами.

"Кто еще?!" - кричал он трибунам после того гола.

Возможно, самое наглое празднование этого Евро.

***

Джуд такой один. Он уникален.

Тренер Пеп Клотет, который первым выпустил его со взрослыми, смакует те времена:

"Ему было 16 лет и 37 дней. Я собрал ветеранов, рассказал им суть дела и попросил стать его частью. Сейчас они этим гордятся все до одного".

Ли Кэмп, Дэвид Стокдейл, Лукас Юткевич, Марк Робертс, Гэри Гарднер — это у них на глазах Беллингем забил победный гол в первом же домашнем матче со "Стоком".

???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????! ⏪



A throwback to when former Birmingham City star Jude Bellingham announced himself to the world and scored his first senior goal, securing a 2-1 win over Stoke City in 2019! ????#CCP | #BCFC pic.twitter.com/Hh8iw7y49l — The Championship Chat Podcast (@Champchatpod24) March 24, 2023

Поначалу шефство над Беллингемом взял самый старший — Кэмп.

Тем временем СМИ наседали, и команда волновалась, не "поплывет" ли школьник от чрезмерного внимания.

"Мы боялись зря. Самая большая сила Джуда — это его менталитет. Менталитет чемпиона. Таких игроков очень, очень мало. У него всегда позитивное мышление, и он думает лишь о том, как победить".

Когда Беллингем стал забивать еще, Клотет ближе познакомился с его семьей. Отец - полицейский, забивший более 700 голов среди любителей. Мама — темнокожая домохозяйка.

Также у Джуда есть младший брат Джоб — внешне они очень похожи. В сезоне-2023/24 тот набегал 45 матчей и забил 7 голов за "Сандерленд" в 18 лет.

Возможно, братья еще встретятся в сборной.

***

Клотет вот недавно пересекался с Беллингемом в Мадриде.

Не для тренировок — это его сын собирает наклейки Panini, и мечтал, чтобы Джуд на одной расписался.

У него с этим проблем нет, никакой звездной болезни. На автограф-сессии Беллингем приходит первым и уходит последним. При этом интервью дает редко — предварительно его должны одобрить родители.

Сейчас семья разделена: мама в Мадриде, варит еду и даже возит Джуда на тренировки; папа остался с Джобом в Англии. Из полиции он уволился лишь в 2022 году.

Как-то на камеру попало, как мама поправляла Беллингему галстук перед церемонией вручения Золотого мяча:

"Все считают, что я взрослый, а я одеться как следует не умею. Моя жизнь — сплошная ложь".

Возможно, это и не шутка.

Детям гетто сложнее, а Джуд зарабатывал лишь 145 фунтов в неделю в своем первом сезоне.

У него было право перейти в другой клуб за копейки, но родители настояли подождать и подписать профессиональный контракт, чтобы "Бирмингем" получил 30 млн. Лишь по этой причине он доиграл тот сезон до конца.

Ли Кэмп вспоминает март 2020-го, Челтнемский фестиваль — печальная история, ведь после него ковид мгновенно накрыл город. Джуд тоже был там, но немного опоздал — ездил на смотрины в "МЮ". В дверях его встречали Эрик Кантона и Брайан Робсон, а сэр Алекс Фергюсон ждал Беллингема на поле "Олд Траффорд", чтобы убедить перейти сюда.

"Они выстрелили из всего оружия, которое имели. И это большая зрелость — вежливо отказать и переехать в Дортмунд за развитием, а не деньгами", - признает Кэмп.

***

О нем часто говорят так.

"Самым старым 19-летним парнем" считал Джуда Эдин Терзич, а Анчелотти после Класико называл "ветераном".

Также Беллингем установил рекорд, которого не желал — сыграл за "Бирмингем" лишь сезон, после чего его 22-й номер изъяли навсегда.

Фаны тогда возмущались, а пресса насмехалась, но сейчас, после идеального года в Мадриде, мнения меняются.

"Возможно, они поняли то, чего не увидели мы", - говорит Кэмп.

We all laughed at Birmingham City for retiring Jude Bellingham’s 22 shirt number… pic.twitter.com/6DgxoEJsCE — george (@StokeyyG2) September 6, 2023

Конечно, Беллингем очень вырос, с тех пор как они играли на "Сент-Эндрюс". Тогда у Клотета он выполнял опорника или же пивота. Впоследствии в Дортмунде Джуд взял роль бокс-ту-бокса, его атакующие показатели выросли. За три сезона количество ударов за матч подскочило с 2,06 до 4,18; количество пробежек с мячом на 10 метров и более — с 1,48 до 3,24.

Ну, а уже Анчелотти довершил эволюцию, дав полную свободу на вершине ромба в полузащите — и это подняло результативность с 0,27 до 0,77 гола за матч.

"Скажу честно, я этого не ожидал", - говорит экс-вратарь "Боруссии" Роман Бюрки. "Мы видели в Джуде опорника из-за его физики, умения выигрывать мячи. Вместе с тем его качество, менталитет выдавали игрока, который пойдет далеко".

Он так и не выучил немецкий язык — возможно, слишком сложный, а может и просто знал, что в Дортмунде лишь проездом.

Также он не был легким партнером, и после поражения от "Рейнджерс" орал на Нико Шульца прямо на поле за плохой пас.

Джуд хотел постоянно выигрывать, но Дортмунд так не живет. Для всех, кроме Марко Ройса, это лишь трамплин куда-то выше.

Куда?

Как и Холанда, Беллингема долго "обрабатывал" "Ман Сити", но он заявил, что не может отказать "Реалу".

***

Возможно, это лучший трансфер поколения.

Беллингем подтвердил игрой, что фанател от Зидана. Взять хотя бы эту передачу.

Он также больше всех выиграл от видения Карло Анчелотти, который "дает игрокам атаки столько свободы, сколько они могут переварить". Оказалось, что Джуд без позиции играет лучше, чем с ней.

Но главное — это как совпали менталитеты игрока и клуба.

"Непревзойденный талант и еще лучший подход к делу. Выдающаяся трудовая этика. Он всегда выкладывается на полную — в каждой тренировке, в каждом матче. Всегда хочет побеждать. Вот что меня поразило, кроме футбольных качеств", - говорит Лука Модрич, который сам так живет более 20 лет.

В свои 38 хорват на тренировке как-то отрабатывал интересный пас, который увидел у Джуда в матче Ла Лиги.

Конечно, они сдружились — и с Кроосом тоже. Также Беллингем взял за привычку стричься в парикмахерской старшего брата Камавинги, а Браим Диас учит его испанскому языку и уже немало преуспел.

Всего один год, а он уже в доску свой и признается, что "хочет провести в Мадриде остаток карьеры".

Что делать Англии? Она смирилась, но надеется на компенсацию в сборной.

Может, сегодня?

***

Без Джуда их бы здесь вообще не было.

Это он выиграл отбор, разбив Италию. Он забил сербам в группе. Он спас со словаками, когда ноги у "Трех львов", как всегда в важные моменты, налились свинцом.

Сколько раз мы такое видели? Как у Оуэна куда-то исчезала скорость, у Бекхэма — точность, Джеррард и Лэмпард терялись, а Руни не находил решений?

Сегодня Англия в финале, потому что Джуд — другой. В нем чувствуются новые для "Трех львов" нотки властности, высокомерия, но вместе с тем готовности на все ради победы. Невосприятие поражения как идеи.

Jude Bellingham in EURO 2024:



• Most duels won (43)

• Second most dribbles completed (16)

• Most ground duels won (39)

• Most fouls won (14)

• One game winner

• One 96th minute equalizer

• Joint most MOTM awards (2)



Superstar. ⭐️???????????????????????????? pic.twitter.com/Js2muNEVBK — Madrid Zone (@theMadridZone) July 11, 2024

В финале против отлаженной прессинг-машины Луиса де ла Фуэнте будет бойня. Пеп Клотет, ясно, болеет за своих, а Беллингема опасается:

"Желание быть лучшим - вот что им движет. Он всегда хотел стать лучшим игроком мира".

Возможно, он уже им стал?

Пока ясно, что Джуд очень близок, в правильном месте, на сильном ходу и в толковой семье.

Парадоксально, но этого может не хватить для одного финала, но в то же время достаточно для доминирования в течение еще многих сезонов.