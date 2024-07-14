Защитник Испании: Очень надеюсь, что мы сможем выиграть этот трофей

Защитник сборной Испании Хесус Навас прокомментировал предстоящий финал Евро-2024 против Англии.

"Англия - великолепная команда с игроками мирового уровня. Это будет очень сложный матч, но мы очень рады и очень хотим играть. У нас получился очень хороший турнир.

Ямал? Он играет на невероятно высоком уровне, но я хочу подчеркнуть, насколько он скромный. Если продолжит так же, то станет великим футболистом.

Я играю с травмой бедра уже четыре или пять лет, но эмоции от выступлений за "Севилью" и свою страну - это все, что для меня важно. Главное - выкладываться до конца. Отношения между всеми игроками нашей команды - просто фантастические. Надеюсь, мы сможем достичь успеха для команды и для страны. Очень надеюсь, что мы сможем выиграть этот трофей.

Я испытываю сильные эмоции от всего, что делаю. Быть здесь, в 38 лет, и продолжать играть за свою сборную - это невероятно. Победа в финале и второй трофей Евро принесла бы мне огромную радость", — сказал Навас.