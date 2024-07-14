Зинченко попал в сборную разочарований Евро-2024 от Marca

Испанское издание Marca составило свою сборную самых больших разочарований Чемпионата Европы-2024.

В список попал и представитель сборной Украины. Александр Зинченко расположился на левом фланге обороны этой одиннадцатки.

“Зинченко – один из ведущих игроков сборной Украины, которая по многим прогнозам должна была удивить Евро. Однако игра Зинченко была невнятной, неудачные выступления за Арсенал перенеслись и на национальную команду.

Он не поразил ни на левому фланге, ни в центре поля. Евро-2024 не принес Зинченко славу. Сборная Украины в целом очень разочаровала, и Зинченко был частью этого разочарования”, – объясняет издание.