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Зинченко попал в сборную разочарований Евро-2024 от Marca
Единственный среди украинцев
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Испанское издание Marca составило свою сборную самых больших разочарований Чемпионата Европы-2024.
В список попал и представитель сборной Украины. Александр Зинченко расположился на левом фланге обороны этой одиннадцатки.
“Зинченко – один из ведущих игроков сборной Украины, которая по многим прогнозам должна была удивить Евро. Однако игра Зинченко была невнятной, неудачные выступления за Арсенал перенеслись и на национальную команду.
Он не поразил ни на левому фланге, ни в центре поля. Евро-2024 не принес Зинченко славу. Сборная Украины в целом очень разочаровала, и Зинченко был частью этого разочарования”, – объясняет издание.
В общем, сборная от Marca выглядит следующим образом:
Ливакович (Хорватия) – Зинченко (Украина), Кристенсен (Дания), Манчини (Италия), Ди Лоренцо (Италия) – Собослай (Венгрия), Милинкович-Савич (Сербия), Макгинн (Шотландия) – Роналду (Португалия), Лукаку (Бельгия), Влахович (Сербия).
Напомним, что Зинченко провел полные матчи против Румынии и Словакии, а с Бельгией вышел на заключительную треть встречи.
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