Балтача: Для меня стало сюрпризом, что Англия с такой игрой пролезла в плей-офф

Бывший игрок английского "Ипсвич Таун" Сергей Балтача рассказал о том, почему, по его мнению, сборная Англии не выиграет Евро-2024.

Англия второй турнир подряд пролезла в финал. Команду Саутгейта безбожно прибивали весь турнир. Эта команда может претендовать на титул?

В Англии пресса была недовольна игрой сборной, но самое главное, что коллектив понимает, какие на них возложены ожидания. Много было критики. Они сплотились, отдавались в каждой игре. Не все получалось, но команда не проиграла ни одной игры. Один из специалистов говорил, что на таких турнирах главное - результат.

Для меня стало сюрпризом, что Англия с такой игрой пролезла в плей-офф, но они потихоньку двигались и вышли в финал, забивали на последних минутах, имея высококачественных игроков. Есть лидеры, когда у кого-то может не пойти, есть кому взять игру в свои руки. Это то, чего не было у нас. Очень важная составляющая для успеха - лидеры, которые делают свое дело. Чем больше у тебя их в команде, то это только в плюс.

Английская сборная изменилась во время турнира: прямо по ходу Евро-2024 Саутгейт перешел на игру в три защитника, а в решающих стадиях замены перевернули игру в пользу Англии. Случайность или глубокое знание возможностей команды?

Очень здорово Саутгейт провел замены. Это тоже говорит о том, насколько он знает возможности каждого из игроков. Гол, который забил Уоткинс, это ошибка защитника. Я тысячу раз бывал в таких ситуациях, где важно не дать сопернику попасть между ног.

Это будет очень интересная игра. Говорили с младшим сыном, и он сказал, что Англия победит. Я предпочитаю Испанию, которая каждую игру выдает шоу. Англия больше похожа на рабочую команду, но очень сильна индивидуально и коллективом.

Для испанцев финал будет определенным тестом. Они живут футболом. Даже в мое время против испанцев было тяжело, потому что очень здорово обращались с мячом. Нужно было все время пахать поле и не давать им играть в свой футбол, играть против мяча. Они не давали много шансов сопернику.