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Балтача: Для меня стало сюрпризом, что Англия с такой игрой пролезла в плей-офф
Прокомментировал игру сборной Англии
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Бывший игрок английского "Ипсвич Таун" Сергей Балтача рассказал о том, почему, по его мнению, сборная Англии не выиграет Евро-2024.
Англия второй турнир подряд пролезла в финал. Команду Саутгейта безбожно прибивали весь турнир. Эта команда может претендовать на титул?
В Англии пресса была недовольна игрой сборной, но самое главное, что коллектив понимает, какие на них возложены ожидания. Много было критики. Они сплотились, отдавались в каждой игре. Не все получалось, но команда не проиграла ни одной игры. Один из специалистов говорил, что на таких турнирах главное - результат.
Для меня стало сюрпризом, что Англия с такой игрой пролезла в плей-офф, но они потихоньку двигались и вышли в финал, забивали на последних минутах, имея высококачественных игроков. Есть лидеры, когда у кого-то может не пойти, есть кому взять игру в свои руки. Это то, чего не было у нас. Очень важная составляющая для успеха - лидеры, которые делают свое дело. Чем больше у тебя их в команде, то это только в плюс.
Английская сборная изменилась во время турнира: прямо по ходу Евро-2024 Саутгейт перешел на игру в три защитника, а в решающих стадиях замены перевернули игру в пользу Англии. Случайность или глубокое знание возможностей команды?
Очень здорово Саутгейт провел замены. Это тоже говорит о том, насколько он знает возможности каждого из игроков. Гол, который забил Уоткинс, это ошибка защитника. Я тысячу раз бывал в таких ситуациях, где важно не дать сопернику попасть между ног.
Это будет очень интересная игра. Говорили с младшим сыном, и он сказал, что Англия победит. Я предпочитаю Испанию, которая каждую игру выдает шоу. Англия больше похожа на рабочую команду, но очень сильна индивидуально и коллективом.
Для испанцев финал будет определенным тестом. Они живут футболом. Даже в мое время против испанцев было тяжело, потому что очень здорово обращались с мячом. Нужно было все время пахать поле и не давать им играть в свой футбол, играть против мяча. Они не давали много шансов сопернику.
Напомним, что победа сборной Испании на этом Евро принесет им четвертый титул чемпионов Европы, тем временем для англичан этот трофей станет первым в истории.
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