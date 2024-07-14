Тренер сборной Испании: Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о том, что он ожидает от от матча против Англии.

"Я счастлив. У меня нет времени накапливать в жизни все плохое, только хорошее. Выйти в финал чемпионата Европы – одно из самых больших достижений, которых можно добиться в футболе. Мы спокойны. Мы никогда не теряли трезвого взгляда. Мы знаем, что сегодня фаворита нет, это очень равная игра. Мы знаем, если не сыграем выше уровня, который показывали на этом турнире. Если не будем полностью сфокусированы, если будем совершать ошибки, то не сможем победить. Я знаю, что моя команда способна все это сделать. Мы с нетерпением ждем матча, но с максимальным уважением к нашим соперникам.

Какую игру мы ожидаем? Это финал, поэтому это будет очень равная игра, очень конкурентная. Люди должны понимать, что эти матчи всегда зависят от мельчайших деталей. Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет. Наша команда подходит к этому финалу на своем пике.

Я хочу поблагодарить за прекрасную работу двух игроков: Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айосе Переса, у которого были проблемы с первой игры, но он очень много работал. К сожалению, сегодня они не смогут сыграть. Гави приедет, чтобы поддержать нас, он будет игроком под номером 27".