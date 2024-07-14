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Тренер сборной Испании: Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет
Поделился ожиданиями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о том, что он ожидает от от матча против Англии.
"Я счастлив. У меня нет времени накапливать в жизни все плохое, только хорошее. Выйти в финал чемпионата Европы – одно из самых больших достижений, которых можно добиться в футболе. Мы спокойны. Мы никогда не теряли трезвого взгляда. Мы знаем, что сегодня фаворита нет, это очень равная игра. Мы знаем, если не сыграем выше уровня, который показывали на этом турнире. Если не будем полностью сфокусированы, если будем совершать ошибки, то не сможем победить. Я знаю, что моя команда способна все это сделать. Мы с нетерпением ждем матча, но с максимальным уважением к нашим соперникам.
Какую игру мы ожидаем? Это финал, поэтому это будет очень равная игра, очень конкурентная. Люди должны понимать, что эти матчи всегда зависят от мельчайших деталей. Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет. Наша команда подходит к этому финалу на своем пике.
Я хочу поблагодарить за прекрасную работу двух игроков: Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айосе Переса, у которого были проблемы с первой игры, но он очень много работал. К сожалению, сегодня они не смогут сыграть. Гави приедет, чтобы поддержать нас, он будет игроком под номером 27".
"Англия? Превосходная сборная. Вне зависимости от результатов и игры на этом Евро я знал, что у Англии очень хорошая команда, очень хороший подбор игроков и что рано или поздно они включатся.
Я догадывался об этом из-за исключительного уровня ее игроков. Так что с нашей стороны нет никакой самоуспокоенности либо чрезмерной самоуверенности. В действительности игра с Англией – это, думаю, совершенно иной матч среди всех, прежде проведенных нами на Евро", – сказал де ла Фуэнте.
Напомним, сегодня сборная Испании сыграет с Англией в финале турнира. Матч пройдет в 22:00
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