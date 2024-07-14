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Саутгейт: Мы должны завоевать этот трофей, чтобы получить уважение футбольного мира
Побили много рекордов, но титула так и не получили
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал финальный матч его команды против Испании на Евро-2024.
“Я ездил на чемпионаты мира и Европы, смотрел их как болельщик, просматривал видеозаписи матчей на больших экранах – и нас не было ни на одном из них.
Нам нужно это изменить. У нас были высокие ожидания, но они не отвечали нашим результатам. Сейчас высокие ожидания все еще остаются, но до этого мы стабильно выступаем, в том числе на трех из последних четырех крупных турниров, а в четвертом мы были в четвертьфинале.
Наконец, вы должны быть на последних стадиях турниров, чтобы научиться побеждать в больших играх.
Мы побили много рекордов, но мы знаем, что должны побить еще один, получить этот трофей, чтобы действительно получить уважение футбольного мира”, – сказал Саутгейт.
Испания и Англия встретятся сегодня в Берлине. Стартовый свисток финального матча запланирован на 22:00.
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