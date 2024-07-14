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Мората о Ямале: Отличается почти от всех остальных
Рассказал о том, как направляет и поддерживает 17-летнего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Испании Альваро Мората рассказал о том, как поддерживает Ламина Ямаля.
"Большинство игроков здесь играют вместе уже несколько месяцев, и мы постоянно говорим ему: "Мы выиграем Евро!". Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам достичь этого. Мы стараемся защищать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается почти от всех остальных.
Но я думаю, то же самое можно сказать и о Нико Уильямсе, Дани Ольмо – думаю, они все особенные. Я мог бы назвать весь наш состав.
И сейчас мы всего в одном шаге от того, чтобы снова войти в историю", — сказал Мората.
Напомним, за Евро-2024 Альваро Мората отметился одним голом и одной результативной передачей в шести матчах. Тем временем Ламин Ямаль в шести играх успел отличиться 3 голевыми передачами и одним голом.
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