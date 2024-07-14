Мората о Ямале: Отличается почти от всех остальных

Капитан сборной Испании Альваро Мората рассказал о том, как поддерживает Ламина Ямаля.

"Большинство игроков здесь играют вместе уже несколько месяцев, и мы постоянно говорим ему: "Мы выиграем Евро!". Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам достичь этого. Мы стараемся защищать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается почти от всех остальных.

Но я думаю, то же самое можно сказать и о Нико Уильямсе, Дани Ольмо – думаю, они все особенные. Я мог бы назвать весь наш состав.

И сейчас мы всего в одном шаге от того, чтобы снова войти в историю", — сказал Мората.