Лупашко: Евро-2024 – это мощные запрограммированные работы

Главный тренер "Карпат U19" Владислав Лупашко в интервью ТаТоТаке ответил на несколько вопросов, касающихся Евро-2024.

“ – За кого будете болеть в финале?

– Испания. Это футбол, который влюбляет в себя даже тех болельщиков, которые не погружаются в игру очень глубоко. Это подлинная эстетика футбола.

– Какие главные идеи и тенденции заметили на этом турнире?

– Очень осторожный, прагматичный футбол, не являющийся двигателем прогресса. Это трудно сравнивать с Копа Америка, где есть страсть – что-то живое и яркие индивидуальности. Евро-2024 – это мощные запрограммированные работы.

– Топ-3 лучших игрока ЧЕ?

– Родри, Кроос, Уильямс.

– Топ-3 открытия?

– Уильямс, Ямал, Уоткинс.

– Чья тренерская работа понравилась больше всего?

– Все будут говорить Испания и это факт. Но мне даже больше понравилась игра Австрии – агрессивная и динамичная.

– Чего, по вашему мнению, не хватило сборной Украины?

– Голов и зачетных баллов в первом матче. Вообще, команда у нас очень приличного уровня”, – сказал Лупашко.