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Лупашко: Евро-2024 – это мощные запрограммированные работы
Считает, что футбол на европейском первенстве не является двигателем прогресса
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Карпат U19" Владислав Лупашко в интервью ТаТоТаке ответил на несколько вопросов, касающихся Евро-2024.
“ – За кого будете болеть в финале?
– Испания. Это футбол, который влюбляет в себя даже тех болельщиков, которые не погружаются в игру очень глубоко. Это подлинная эстетика футбола.
– Какие главные идеи и тенденции заметили на этом турнире?
– Очень осторожный, прагматичный футбол, не являющийся двигателем прогресса. Это трудно сравнивать с Копа Америка, где есть страсть – что-то живое и яркие индивидуальности. Евро-2024 – это мощные запрограммированные работы.
– Топ-3 лучших игрока ЧЕ?
– Родри, Кроос, Уильямс.
– Топ-3 открытия?
– Уильямс, Ямал, Уоткинс.
– Чья тренерская работа понравилась больше всего?
– Все будут говорить Испания и это факт. Но мне даже больше понравилась игра Австрии – агрессивная и динамичная.
– Чего, по вашему мнению, не хватило сборной Украины?
– Голов и зачетных баллов в первом матче. Вообще, команда у нас очень приличного уровня”, – сказал Лупашко.
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